Руководитель СУ СК России по Саратовской области Анатолий Говорунов: «Не ожидал, что вернусь в родной Саратов»

Анатолий Говорунов Фото: Александр Уриевский

Анатолий Говорунов, новый руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области - человек для Саратова не посторонний. Родился и вырос он в Саратовской области. Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры. Затем стал сотрудником Следственного комитета, успев поработать не только в Саратове, но и на Северном Кавказе, в Астраханской области.

Свое первое интервью после возвращения в Саратовскую область в новой должности, которое произошло 10 августа, он дал «Комсомольской правде».

- Почему Саратов?

- Признаться, я не думал, что вернусь в родной и любимый Саратов. Предложение возглавить Следственное управление на саратовской земле стало для меня неожиданностью. Но я не привык обсуждать решения высшего руководства, никогда этого не делал и не буду. Однако в голове возникли две мысли - с одной стороны, родной город, территорию я достаточно хорошо знаю, это, безусловно, плюс. С другой стороны, на меня, коренного саратовца, возлагается повышенная ответственность возглавить Следственное управление в родном регионе.

- Что изменилось в Саратове за те годы, когда не были здесь, что обращает на себя внимание?

- Саратов всегда был очень красивым городом, но, на мой взгляд, он с годами стал ухоженнее и качество дорог улучшилось. К сожалению, пока не было времени прогуляться по городу, но это в ближайших планах, хотим выбраться с семьей в центр, погулять по проспекту Кирова, парку Липки, набережной.

- Город и дороги изменились. А люди? Изменилось что-то в саратовцах?

- Саратовцы - люди инициативные, интеллигентные, образованные. Такое мнение сформировалось у меня, в частности, из общения с людьми на личных приемах. За месяц с небольшим мне довелось пообщаться с несколькими десятками граждан, обратившимися в Следственное управление с теми или иными вопросами реализации и защиты их прав. Люди активные, участливые, контактные. Это очень импонирует.

Если же речь вести о личном составе сотрудников, то сразу хочется отметить, что с некоторыми коллегами мы работали раньше, когда я сам был следователем. Сейчас почти все они стали подполковниками, полковниками. Приятно видеть людей, с которыми начинал работать, и находиться в стенах родного управления.

- Чем отличается криминальная картина Саратова, когда вы здесь работали прежде, и сейчас?

- Криминогенная обстановка изменилась. По преступлениям против личности - убийствам, причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, изнасилованиям - идет заметное снижение по сравнению с десятилетней давностью. Значит, системы правоохранительных органов и суда работают результативно. Мы видим факт - общее оздоровление общества идет.

- Сравните криминогенную ситуацию здесь с тем, что происходит в Астрахани и Северном Кавказе.

- Кавказ - совсем иная история, другой менталитет людей, иная оперативная обстановка. Сейчас правоохранители добились там очень высоких результатов в вопросах борьбы с преступностью и ее профилактикой. Астрахань - относительно небольшой регион юга России. Там своя специфика, связанная с совершением противоправных деяний при добыче биоресурсов. Показатели преступлений, относящихся к подследственности органов СК, там примерно такие же, как и в Саратове.

"Предложение возглавить Следственное управление на саратовской земле стало для меня неожиданностью" Фото: Александр Уриевский

- Создается впечатление, что в последнее время стало много преступлений против детей и с участием детей. Это так?

- К сожалению, преступные посягательства в отношении несовершеннолетних и совершаемые ими были всегда. Нельзя сказать, что диаметрально поменялось что-то. Касаясь этой проблемы, отмечу, здесь огромное значение имеет профилактика. Проблему правильнее не допустить, чем устранять. С этой целью мы с начальником ГУ МВД Николаем Ивановичем Трифоновым обсудили направления работы и конструктивные формы взаимодействия. Нам принципиально важно сосредоточить общие усилия и обеспечить тесное взаимодействие, поскольку, с одной стороны, уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении несовершеннолетних и совершаемые несовершеннолетними, относятся к компетенции СК. С другой стороны, у органа полиции имеются служба профилактики, деятельность которой играет огромную роль в предотвращении, пресечении, выявлении и раскрытии противоправных деяний данной категории. Поэтому работать мы намерены в тесном взаимодействии с полицией.

- Какая картина по преступлениям в сфере коррупции? Больше ли стало работы со спецконтингентом - депутатами, чиновниками, судьями?

- Такие дела имеются в аппарате Следственного управления и территориальных отделах. Это должностные, экономические, коррупционные преступления. Статистика свидетельствует, что число преступлений данной категории за последний период снизилось. Информация о преступлениях данной категории всегда доводится Следственным управлением до СМИ и общественности посредством размещения на сайте Следственного управления.

- В связи с большим потоком бюджетных средств в рамках нацпроектов нет ли увеличения подобных коррупционных преступлений?

- В производстве органов СУ СК России по Саратовской области имеются уголовные дела данной категории, в том числе вновь возбужденные. Они, в частности, касаются возведения социальных объектов в регионе на средства федерального бюджета. Имеются дела, касающиеся и других сфер. Безусловно, такие дела были и раньше. Нельзя сказать, что наблюдается какой-либо всплеск.

- Насколько сегодня региональное СУ СКР работает эффективно, в том числе в этих делах? Нет ли у вас идей что-то поменять здесь?

- Личный состав Следственного управления меня вполне устраивает. Это грамотные и профессиональные юристы. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, кадровых потрясений не будет. За полтора месяца работы в регионе я ознакомился с положением дел и отмечу, да, есть проблемы. Без них ни один коллектив не обходится. В любом случае, я борюсь за каждого подчиненного. Нужно разобраться в человеке, понять суть и причину проблемы, помочь ему, направить в правильное русло.

"Есть точечные проблемы, которые я решу без кадровых потрясений" Фото: Александр Уриевский

- Думаете ли вы кого-то пригласить на работу в Саратовскую область из тех, с кем работали вместе в Астрахани, на Кавказе?

- Нет. Никого заводить из других регионов я не собираюсь. Коллектив Следственного управления и территориальных подразделений - целостный механизм. Есть точечные проблемы, которые я решу без кадровых потрясений.

- В аппарате СК России создано новое подразделение, ориентированное на расследование геноцида в годы войны, а также искажение фактов искажения истории. Планируется ли создавать подобное подразделение на базе СУ СК России по Саратовской области?

- Упомянутое отделение создано председателем СК России в структуре отдела по расследованию преступлений прошлых лет. В Следственном управлении тоже имеется такое отделение на базе отдела по расследованию особо важных дел. Наряду со следователями, раскрытием преступлений прошлых лет плотно занимаются криминалисты СК. Они поднимают дела о преступлениях, которые не были раскрыты долгие годы. Результативность их работы достаточно высокая. Удавалось раскрыть преступления даже спустя десятилетия, и этой работе уделяется большое внимание. Создание упомянутого в вопросе отделения в СУ СК России по Саратовской области пока не планируется. А из вновь организуемых следует назвать сформированную совсем недавно, в сентябре текущего года, контрольно-аналитическую группу для розыска лиц, скрывающихся от следствия и без вести пропавших, в том числе детей.

- Есть ли эффективность в личных приемах граждан руководителем СУ СКР? Нет ли при этом атмосферы в смысле «барин приехал, нас рассудит»?

- На мой взгляд, проведение личных приемов имеет очень высокую эффективность. Информация на бумаге - это одно, а когда вникаешь в вопросы и проблемы людей глаза в глаза, конечно, они и воспринимаются по-другому. Начав работу в новой должности, я объехал еще не все районы Саратовской области. Но там, где был, везде проводил прием граждан. Есть точечные обращения граждан, которые указывают прямо на недочеты и пробелы в нашей работе. И я очень благодарен людям, которые уже за этот месяц подсказали, где именно мы недорабатываем. Моя задача, как руководителя, не допустить впредь такие нарушения. Если мы готовы признавать свои ошибки, значит, мы готовы не допускать их. Так что я обязательно буду продолжать встречаться с населением как в Саратове, так и на территориях. Люди обращаются по самым различным вопросам, иногда не относящимся к компетенции Следственного комитета. Но помочь стараемся всем, кому-то в рамках своих полномочий, кому-то - направив в нужное русло и организовав получение содействия от иного профильного ведомства.

- Какое из дел, которые вы расследовали, запомнилось вам больше всего?

- Было много интересных дел. Навскидку приходит в голову одно уголовное дело, в котором обвиняемый решил применить уловку, застопорив предварительное следствие. Он вдруг заявил, что не владеет русским языком. Несмотря на всю абсурдность его заявления, ведь он жил и работал в Саратове, занимал высокопоставленную должность, имел два высших образования, тем не менее, следователи были обязаны предоставить ему переводчика с русского языка на родной ему диалект. Поисками переводчика занимался я и смог найти девушку, говорившую на соответствующем наречии. Обвиняемому ничего не оставалось делать, как продолжить свое участие в следственных и процессуальных действиях. А в целом мое мнение таково, что каждое дело интересно по-своему.

- Как семья пережила переезд в Саратов?

- Жена у меня из Саратова, сын родился во Владикавказе, дочь - в Саратове. Сначала из Саратова мы переехали на Кавказ, оттуда в Астрахань, а теперь вновь в Саратов. Переезд - процесс непростой, но супруга восприняла эту новость стойко, тем более, возвращаться предстояло на родину. А детям вообще было радостно. У дочери новая школа, новые друзья.

- Когда бывает время на отдых, чем занимаетесь - спорт, охота или просто беседка на даче?

- На спорт времени, к сожалению, не хватает. Хотя в свое время я с удовольствием занимался, выезжал за границу в составе сборной команды по боксу среди юношей, занимал призовые места, но это дела уже минувших лет. На сегодняшний день мысли об отдыхе у меня ассоциируются с рыбалкой. В Саратове на это времени пока не было, но рыбную ловлю очень люблю.

- Подводя итог, за полтора месяца какие ощущения от работы в регионе, от своего здесь нахождения? Есть дискомфорт или все в рабочем режиме?

- Груз ответственности мне понятен, он присутствует. Все мысли только о работе. Семья сейчас где-то на десятом плане. Из первоначального списка задач, который я планировал, на сегодняшний день охвачена только часть, но это лишь вопрос времени. В целом впечатления очень позитивные от родного региона и людей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.