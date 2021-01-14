В Саратовской области пока не заработала электронная очередь для записи на вакцинацию от коронавируса. Как заявил на брифинге 14 января первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, такая возможность записи в электронном виде «прорабатывается». Сейчас почти во всех медорганизациях созданы горячие телефонные линии, по которым можно попасть в списки на вакцинацию. Также можно записаться, придя в поликлинику.- К счастью, жители области правильно и ответственно понимают необходимость вакцинироваться. Поэтому пока небольшая очередь из желающих есть, мы ведем запись. Медорганизации готовы, информируем, чтобы людям не пришлось ехать в областной центр, а можно было сделать прививку в своем районе.До конца февраля должны быть поставлены минимум 130 тыс. доз, надеюсь, что даже больше. Область и жители к этому готовы. Первой начала вакцинацию саратовская поликлиника №2. Люди идут, прививаются, ответственно подходят к своему здоровью и здоровью близких, — сказал Станислав Шувалов.Он также пояснил, что те сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора, которые еще не переболели коронавирусом, уже вакцинировались.Всего на 14 января в Саратовскую область поступило 8 432 комплекта вакцины «Гам-КОВИД-Вак и 700 комплектов вакцины «Эпидвак».Привито первым типом вакцины уже 3 829 жителей Саратовской области, Эпидваком — 700 человек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.