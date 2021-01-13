О начале вакцинации для обычных граждан в Саратовской области заговорили еще до нового года. До тех пор прививки могли получить только медики, работающие в «красных зонах», на скорой помощи, а также сотрудники полиции, учителя и работники соцсферы. Учитывая, что поставки вакцины начались недавно и добровольцев из этих категорий было достаточно, до обычных граждан очередь просто не доходила.И вот – дошла.Корреспондент «КП-Саратов» поговорила с супругами Виктором и Татьяной, жителями поселка Солнечный в Ленинском районе, которым 11 февраля одним из первых сделали прививки, как представители «неприоритетных» категорий.Они признались, что не ожидали так быстро получить приглашение на вакцинацию.- Собирались выйти на улицу, прогуляться до парка, вдруг звонок — приходите сегодня с 13:00 до 14:00 в поликлинику №19. Мы не ожидали, если честно, вызова так скоро. Позвонили в поликлинику 30 декабря, решили записаться, встать в очередь. И вот уже 11 января получили приглашение, причем в тот же день, — рассказал Виктор.Каждому из супругов уже больше 60 лет, они входят в группу риска. Логично, с одной стороны, их желание пройти вакцинацию как можно скорее. С другой стороны, до последнего времени вакцина «Спутник V» не была одобрена для применения к людям пожилого возраста. Но недавно этот запрет был снят, прививки стали возможны.Сам процесс, по словам Виктора и Татьяны, занял буквально несколько минут. После небольшого ожидания у назначенного кабинета в поликлинике №19 их пригласили врачи. Поинтересовались самочувствием, измерили температуру, расспросили, переносили уже коронавирус, и не было ли простуд и ОРВИ в последние две недели.После этого каждому сделали укол в плечо. Всего на прием в этот день пригласили 12 человек — комплектов вакцины привезли немного. После процедуры попросили внимательнее следить за здоровьем и, если что, звонить в поликлинику. Порекомендовали воздержаться от употребления алкоголя. Следующий визит для получения второй части вакцины назначен через 21 день.Никаких дополнительных справок не нужно и медосмотров проходить не потребовалось.Губернатор Валерий Радаев вечером 12 января на заседании координационного совета по коронавирусу заявил, что на сайте каждой поликлиники необходимо размещать разъяснения, как записаться на прививку, в какие сроки она будет сделана.В Минздраве Саратовской области «Комсомолке» подтвердили, что для получения вакцины от коронавируса жителям нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, записаться в очередь. В порядке поступления доз вакцин будут обзванивать желающих и приглашать на процедуру.По данным на 11 января, в Саратовской области было привито от коронавируса 3 148 человек. Только за 12 января вакцину получили еще 403 жителя Саратовской области. Всего в Саратовскую область завезли уже девять тыс. доз, из них 3,6 тыс. доз в область привезли 12 января.- Мы с удовольствием привьем всех желающих. Если даже на настоящий момент времени сложится такая ситуация, что кому-то вакцины не хватит ввиду того, что она поступает поэтапно в область, значит, вы будете первым в списках на тот момент времени, когда придет следующая партия, — сказал первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов.Он также подчеркнул, что сейчас вакцина будет поступать с «достаточно серьезной регулярностью».P. S. Спустя двое суток после прививки Татьяна и Виктор чувствуют себя отлично.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.