Губернатор Саратовской области в прямом эфире поздравил саратовские СМИ с Днем российской печати.Он отметил сплоченность журналистского цеха региона, напомнил, что в области работают сильные средства массовой информации, яркие имена журналистов.- Я вижу в вас самых надежных помощников, — отметил глава региона.Он подчеркнул, что в 2020 году пандемия коронавируса сместила информационную повестку. Журналисты активно освещали работу медиков, но не оставляли без внимания другие темы. В частности, 75-летие Победы. Валерий Радаев особо выделил издания холдинга «Волга-Медиа» — это «Комсомольская правда» и «Аргументы и Факты», которые в течение всего минувшего года публиковали материалы о ветеранах Великой Отечественной войны.- В «Комсомольской правде» вышло 75 историй о войне, — отметила министр информации и печати Светлана Бакал.Председатель регионального Союза журналистов Лидия Златогорская в поздравительной речи напомнила, что СМИ нужно не только говорить о проблемах, но замечать хорошее, освещать позитивные темы.- Сейчас особенно важно общение. Личное не получается, а через экран, через СМИ — дорогого стоит. Люди убеждаются, что они не одни, что им могут помочь и помогают, — сказала она.Награды вручили представителям саратовских СМИ. В их числе — холдинг «Волга-Медиа», отмеченный благодарственным письмом губернатора Валерия Радаева.Награда была получена за тематические проекты: цикл материалов с рассказами о войне и интерактивная карта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сайты «КП-Саратов» и «АиФ-Саратов» входят в топ-8 самых посещаемых информационных ресурсов области (подробнее)ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.