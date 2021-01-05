На 01.00 5 января в Саратовской области известно о 271 новом случае заражения коронавирусом и 193 случаях выздоровления за сутки. Половину от всех новых заражений определили в Саратове, в Энгельсе – 31, в Балаково – 19, в Балашовском районе 11 заражений. В остальных районах - менее 10 на район.Общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 36399 человек, из них выздоровели с начала эпидемии 31076 человек.Общее количество погибших от новой коронавирусной инфекции в Саратовской области с момента начала пандемии достигло 428 человек.За минувшие сутки в Саратовской области официально еще два человека скончались от коронавируса - умерли 68-летняя женщина и мужчина 51 года.На сегодняшний день в целом в регионе проведено 949877 лабораторных исследований из них за последние сутки — 4157.Стало известно о смерти от COVID-19 заместителя главного врача Вольской районной больницы, отличника здравоохранения Владимира Сорокина. Заражение у него определили 29 декабря.Кроме должности в районной больнице, Сорокин работал начальником управления здравоохранения Вольского района.