Редакция «Комсомольской правды» в Саратове поздравляет своих читателей с Новым годом!Весь год мы были вместе, поддерживали друг друга, радовались добрым новостям и грустили о плохих. Очень хочется, чтобы в 2021 году хороших и позитивных новостей стало больше.Спасибо вам, наши дорогие читатели! Вы всегда поддерживаете нас, пишете комментарии, присылаете интересные фото и видео, подсказываете новые сюжеты. За этот год мы повзрослели, завели новые группы в соцсетях, узнали много важного и актуального.Надеемся, что в следующем году мы снова будем вместе. Заходите на сайт Комсомольская Правда в Саратове, читайте наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте, пишите отзывы. Мы будем прислушиваться к советам и обязательно станем еще лучше, интереснее и современнее.От всего коллектива «КП-Саратов» желаем вам провести праздники ярко и весело, получить море приятных эмоций и любовь близких людей.Пусть 2021 год принесет с собой только счастье и успех, благополучие и гармонию, достаток и радость жизни. Будьте здоровы и любимы!С Новым годом!ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.