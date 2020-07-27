Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 июля: Заболеваемость неумолимо растет

В Саратовской области растет заболеваемость коронавирусом. Всю минувшую недел она балансировала на уровне 94 новых ежесуточных заражения в среденем.

К 1.00 27 июля известно о 97 новых случаях. В оперативном штабе отметили отсутствие снижения заболеваемости COVID-19 в последние дни.

Почти половина из новых заразившихся проживает в Саратове, это 41 человек.

Большой уровень показывает Новоузенский район, где 8 заболевших, по пять - в Аткарском и Энгельсском районах.

Всего в Саратовской области к 1.00 27 июля зарегистрировано 8 920 заболевших с момента начала пандемии.

Следователи СО по Фрунзенскому району организовали проверку после смерти 55-летней женщины. Об этом сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Трагедия произошла 25 июля. Со второго этажа Перинатального центра в Саратове, переоборудованного под больницу для лечения пациентов с COVID-19, упала женщина. При этом в пресс-службе регионального Минздрава отметили, что коронавируса у пациентки не было.

Между тем, некоторые туристические проекты Саратовской области претендуют на получение грантовой поддержки до трех млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, участие в программе поддержки могут принять как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.