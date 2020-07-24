2020-07-23T22:19:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 24 июля 2020 года: Выполнены два условия из трех для перехода к следующему этапу снятия ограничений

Саратовские медики готовятся ко второй волне коронавируса
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Условие большого количества готовых коек для больных с коронавирусом в Саратове ваыполнено. Но этого не достаточно, чтобы продолжить снимать ограниченияУсловие большого количества готовых коек для больных с коронавирусом в Саратове ваыполнено. Но этого не достаточно, чтобы продолжить снимать ограничения
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В Саратовской области от коронавируса вылечились более 5 тыс. человек. При этом, по данным на 01.00 24 июля, заразились еще 95 человек, выписан 101 пациент. Всего с начала пандемии в области зарегистрирован 8 631 заболевший.

По возрасту основная часть зараженных COVID-19 в минувшие сутки — люди старше 60. Таких выявили 34 человека. Также заболели двое детей до 14 лет.

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Медучреждения Саратовской области делают запасы защитных средств перед второй волной коронавируса. Об этом заявил и.о. заместителя министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в студии радио «Комсомольская правда – Саратов».

Для второго этапа снятия ограничений, региону необходимо достичь хороших показателей в трех коэффициентах: распространения коронавируса, свободных коек в больницах и охвате тестирования. С последними двумя все в порядке: в области свободно более 50% коек, в день проводится более 3 тысяч тестов. Однако коэффициент распространения инфекции должен быть 0,8, а сейчас составляет 1,1.

данные по заболеваемости в Саратовской области

данные по заболеваемости в Саратовской области

При этом в Роспотребнадзоре по Саратовской области сообщили, что подписали еще два санитарно-эпидемиологических заключения на работу пляжей - городской пляж на набережной в Балашове и ДОЛ «Орленок» в Пугачевском районе. Они прибавились к списку из 12 ранее разрешенных для купания пляжей.

По данным председателя областного комитета по туризму Виктории Бородянской, на 56 турбазах Саратовской области (60,2%) можно отдохнуть совсем не дорого - по цене от 500 до 1 тыс. рублей в сутки на человека. Правда, в основном это отдых на природе с летними домиками.

Еще 20 турбаз (21%) предоставляют услуги подороже - от 1 до 2 тыс. рублей в сутки. Еще 17 турбаз (18,3%) в Саратовской области предлагают отдохнуть по цене от 2 до 3 тыс. рублей в сутки. Это элитные дома отдыха по берегу Волги, с современными меблированными номерами, с питанием, услугами саун, спортзалов и так далее.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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