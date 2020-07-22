Ипотечный кредит от Россельхозбанка

В настоящее время на территории области действует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». С момента ее старта филиал «Россельхозбанка» в нашем регионе получил заявок на сумму более 2 млрд рублей. Сумма выданных кредитных средств на улучшение жилищных условий превысила отметку 286 млн рублей.

По условиям данной кредитной программы процентная ставка составляет от 2,7 до 3% годовых (в зависимости от оформления договора личного страхования). А разница между рыночной банковской ставкой и льготной субсидируется государством. Сумма кредита для Саратовской области - до 3 млн рублей, срок кредита - до 25 лет, первоначальный взнос - от 10% от стоимости приобретаемого имущества.

Цели кредита - приобретение готового жилого дома, приобретение земельного участка с последующим строительством жилого дома на нем, завершение строительства жилого дома на имеющемся в собственности земельном участке.

Вторым инструментом в рамках программы является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тысяч рублей до 250 тысяч рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.

- Сельская ипотека стала одним из самых ожидаемых продуктов этого года. Мы понимаем, что это действительно влияет на решение людей остаться жить и работать в сельской местности. Кроме того, и многие городские жители сейчас всерьез задумались о жилье в деревне. Если говорить о планомерном снижении ставок, разнообразные программы жилищного кредитования, простые условия получения займа сделали ипотеку одним из самых востребованных розничных продуктов Банка в нашей области, - отмечает начальник отдела розничных продаж Саратовского филиала «Россельхозбанка» Вероника Жукова.

Саратовский филиал АО «Россельхозбанк» продолжает работу в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» для оказания помощи гражданам и строительной отрасли. Ставка по продукту «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости», запущенному в рамках госпрограммы, составит всего 5,9%.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей Саратовской области составляет 6 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

Подробнее об условиях получения льготного ипотечного кредита можно узнать во всех офисах Саратовского регионального филиала «Россельхозбанка» и на сайте банка.

Справка КП:

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.