2020-07-22T15:46:07+03:00
Экономика

Ипотечный кредит от Россельхозбанка

РСХБ во время пандемии продолжает активно помогать жителям Саратовской области в улучшении жилищных условий
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В настоящее время на территории области действует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». С момента ее старта филиал «Россельхозбанка» в нашем регионе получил заявок на сумму более 2 млрд рублей. Сумма выданных кредитных средств на улучшение жилищных условий превысила отметку 286 млн рублей.

По условиям данной кредитной программы процентная ставка составляет от 2,7 до 3% годовых (в зависимости от оформления договора личного страхования). А разница между рыночной банковской ставкой и льготной субсидируется государством. Сумма кредита для Саратовской области - до 3 млн рублей, срок кредита - до 25 лет, первоначальный взнос - от 10% от стоимости приобретаемого имущества.

Цели кредита - приобретение готового жилого дома, приобретение земельного участка с последующим строительством жилого дома на нем, завершение строительства жилого дома на имеющемся в собственности земельном участке.

Вторым инструментом в рамках программы является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тысяч рублей до 250 тысяч рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.

- Сельская ипотека стала одним из самых ожидаемых продуктов этого года. Мы понимаем, что это действительно влияет на решение людей остаться жить и работать в сельской местности. Кроме того, и многие городские жители сейчас всерьез задумались о жилье в деревне. Если говорить о планомерном снижении ставок, разнообразные программы жилищного кредитования, простые условия получения займа сделали ипотеку одним из самых востребованных розничных продуктов Банка в нашей области, - отмечает начальник отдела розничных продаж Саратовского филиала «Россельхозбанка» Вероника Жукова.

Саратовский филиал АО «Россельхозбанк» продолжает работу в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» для оказания помощи гражданам и строительной отрасли. Ставка по продукту «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости», запущенному в рамках госпрограммы, составит всего 5,9%.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей Саратовской области составляет 6 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

Подробнее об условиях получения льготного ипотечного кредита можно узнать во всех офисах Саратовского регионального филиала «Россельхозбанка» и на сайте банка.

Справка КП:

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Саратовские экологи обсудили проект по созданию Экотехнопарка в Михайловском с экспертами России
Огромные пробки образовались в Саратове из-за двух ДТП
Фирменный поезд Саратов — Москва начинает ежедневные рейсы
Житель Саратовской области на пьяную голову избил полицейских
Депутаты организуют парламентский контроль на местах за исполнением закона о горячем питании для младшеклассников
Саратовский суд взыскал с московской фирмы 4 миллиона рублей за загрязнение почвы
Безработный саратовец с высшим образованием не смог платить алименты и получил срок
В Балакове на пожаре задохнулся хозяин частного дома
В Саратове скончался известный адвокат
Юлия Литневская: Решение проблем с жильем детей-сирот — приоритет для «Единой России»
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В мэрии Саратова пока не видели документов уголовного дела о халатности на 147 млн рублей
Житель Маркса избил мать и убил отца за пьянку
Саратовскую журналистку включили в комиссию облдумы по развитию территорий
В Саратове водитель грузовика из Орла из-за падающего дерева влетел в еще одно
За отдых в Саратовской области будут платить от 5 до 15 тысяч рублей
Реконструкция магистрального водопровода по Плодородной находится в завершающей стадии
Жительница Саратова забрала у бывшего мужа иномарку за 700 тысяч в счет алиментов
Евгений Ковалев прокомментировал выступление губернатора с отчетом в облдуме
Кирилл Гречухин стал первым двухсотбалльником в Саратовской области
Кайданов: Нельзя не заметить, что дороги в Саратовской области стали лучше
Андрей Воробьев: Очередной пакет мер поддержки бизнеса поможет сохранить тысячи рабочих мест
Саратовцев предупреждают о сильном ветре в четверг
Саратовец заплатит 300 тыс. рублей за попытку подкупить сотрудника ФСБ
Саратовец заколол своего знакомого и теперь отправится в колонию
В Саратове 25 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Байдарочница из Саратовской области выиграла золото в Москве
Саратовские преподаватели принимают участие в обсуждении развития Саратовской агломерации