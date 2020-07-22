Ипотечные ставки бьют рекорды

В пресс-центре саратовской «Комсомолки» состоялся круглый стол на тему «Ипотека во время пандемии: как извлечь выгоду». Экспертами в ходе мероприятия стали представители Банка России, Росреестра, кадастровой палаты, коммерческих банков.

Основными вопросами для обсуждения, как и следует из темы, стали вопросы, связанные с рынком ипотеки, в том числе с развитием цифровых технологий, позволяющих пройти процедуры оформления займа удаленно. Отдельно речь зашла о ситуации с выдачей электронных закладных для физических и юридических лиц, а также о накопленном опыте работы по реализации данного механизма.

Общую характеристику рынку ипотеки первой половины 2020 года дала начальник экономического отдела Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка России Елена Островская. По ее словам, за первые 5 месяцев саратовскими банками выдано более 7,2 тысячи ипотечных кредитов, это порядка 13,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кредитов выросло на 3%, а объем - на 11%.

При этом в мае текущего года средняя ставка по ипотеке упала до рекордных 7,6% (на этот же период в прошлом году средняя ставка составляла 10,4%).

.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Для поддержания заемщиков в период пандемии был предпринят ряд мер. Речь идет о таких механизмах, как предоставление кредитных каникул. Правда, по закону необходимо, чтобы выполнялся ряд условий: первоначальный размер зай-ма не более 2 млн рублей, документально подтвержденное снижение доходов более чем на 30% по сравнению с 2019 годом и некоторые другие. В этом случае ипотечные каникулы могут предоставляться на срок не более 6 месяцев, при этом на этот период кредитной организацией продолжают начисляться проценты за пользование денежными средствами, - пояснила Елена Островская.

По ее словам, на 8 июля этого года в банки поступило более тысячи заявлений от граждан на предоставление кредитных каникул по ипотеке в связи со снижением заработка в период пандемии. Из них было одобрено порядка 800. Большинство отказов связаны с тем, что обратившиеся не попадают под критерии, прописанные в законодательстве (превышен максимальный размер кредита или заемщики не могут подтвердить снижение дохода документально).

Пандемия коронавируса повлияла и на работу кредитных учреждений. Разумеется, наиболее серьезно отразился на их деятельности период самоизоляции, когда отделения работали в дежурном режиме. Сложившая- ся ситуация еще раз доказала, что будущее банковской сферы - в развитии цифрового формата взаимодействия с потребителями, застройщиками и государственными учреждениями. Об этом рассказал управляющий банка ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко.

- В нашем регионе ВТБ - один из крупнейших участников ипотечного рынка. За первое полугодие 2020-го мы выдали более 1800 ипотечных кредитов на сумму около 2,8 млрд рублей. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в разгар пандемии, апреле и начале мая этого года, наблюдалось значительное снижение спроса на ипотеку. Поскольку клиентское обслуживание велось в этот период только дежурными отделениями, работа с заемщиками строилась в удаленном режиме. В настоящее время все отделения банка работают полноценно, а спрос на ипотеку восстанавливается, - прокомментировал управляющий.

Как отметил Вячеслав Панасенко, ВТБ активно включился в реализацию ипотечной программы с государственной поддержкой под 6,5% годовых. Кредиты по ней выдаются только на приобретение жилья у юридических лиц: либо в строящихся домах, либо на готовые квартиры, которые реализуют застройщики. Первоначальный взнос по новой ипотеке составляет от 15%, срок кредита - до 30 лет. Такие выгодные условия повлияли на спрос, по этой программе банком уже выдано около 150 займов на сумму 260 млн рублей.

- Пока определено, что такие условия действуют до 1 ноября текущего года. Но период предоставления государственной поддержки может быть продлен, будем ждать решения Правительства РФ, - сказал Вячеслав Панасенко.

Действуют в ВТБ и собственные программы поддержки различных категорий граждан. Например, совместные программы с застройщиками позволяют получить ипотечный кредит со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя. Этот ипотечный дисконт применяется и к ипотеке с господдержкой 2020.

Также с 22 июня банк запустил собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми. Так, теперь клиенты, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат дисконт в размере 1 п.п. от базовой ставки банка.

.Фото: Светлана Макеева

Говоря о работе в период пандемии, Вячеслав Панасенко отметил, что период самоизоляции особенно затронул сферу регистрации прав собственности на недвижимость, требующую личного присутствия в Росреестре или МФЦ, которые в апреле практически не работали.

- Чтобы обеспечить заемщиков необходимым сервисом, банк оперативно разработал и реализовал технологию для регистрации прав собственности на готовые объекты. Клиенты смогли оформлять все документы по сделке значительно быстрее и исключительно в офисе банка, - подчеркнул Вячеслав Панасенко.

Еще один важный проект, реализованный банком, - запуск электронного документооборота с Пенсионным фондом, благодаря которому, например, граждане, имеющие сертификат на материнский капитал, могут обращаться с ним (для того чтобы с помощью маткапитала улучшить жилищные условия) непосредственно в банк. Взаимодействие с ПФР в ВТБ берут на себя.

Сейчас заявку на ипотеку в ВТБ можно оформить дистанционно на сайте банка или в любом ипотечном центре, независимо от места регистрации. Если, например, вы работаете или живете в одном городе, а квартиру покупаете в другом, можно подать документы в том городе, где вы находитесь сейчас. Для оформления ипотеки необходим стандартный пакет документов.

- За цифровыми каналами работы - будущее. По- этому ВТБ активно работает над развитием интернет-банка, мобильного приложения ВТБ-онлайн. Это удобнее и позволяет экономить, в первую очередь - клиентам время - самый ценный наш ресурс, а также обеспечивает безопасность их здоровья в период эпидемии, - говорит Вячеслав Панасенко.

В этом же направлении движется и Россельхозбанк, развивая мобильное приложение и интернет-кабинет. На круглом столе начальник отдела розничных продаж АО «Россельхозбанк» Вероника Жукова привела некоторые цифры, связанные с работой по ипотечному кредитованию. Так, на предоставление ипотеки под ставку 5,9% годовых от саратовцев поступило порядка 250 заявок, выдано кредитов на сумму около 260 млн рублей. Кроме того, кредитно-финансовое учреждение предоставляет зай-мы на особых условиях для строительства или покупки жилья в сельской местности под ставку от 2,7% годовых. Таким выгодным предложением пожелали воспользоваться более 1300 жителей области, общий объем заявок составил порядка 2,4 млрд рублей. На данный момент выдано 286 кредитов по таким условиям.

О некоторых нюансах, связанных с оформлением и предоставлением ипотеки, рассказали представители Росреестра и кадастровой палаты. По информации начальника отдела государственной регистрации недвижимости по городу Саратову № 1 регионального Управления Росреестра Анны Афанасьевой, за 6 месяцев этого года в ЕГРН было внесено более 17,8 тысячи запи- сей о регистрации права собственности, из них в электронном виде - свыше 3,7 тысячи. За период действия ипотечной программы с государственной поддержкой с займами под 6,5% годовых внесено 357 записей. Разницу цифр с количеством выданных банками кредитов Анна Афанасьева объясняет тем, что не все граждане предоставили в Росреестр договоры для регистрации.

Пояснила представитель Росреестра отдельные моменты, связанные с возможностью предоставления гражданам ипотечных каникул. В таких случаях в ЕГРН следует внести изменения. С документами может обратиться как заемщик, так и кредитная организация. Государственная пошлина в данной ситуации не оплачивается.

Еще один момент касался наиболее частых причин приостановок осуществления регистрации ипотеки и перехода права собственности по договору купли-продажи объектов, приобретенных с использованием кредитных средств. По словам Анны Афанасьевой, основных причин несколько. Например, при рефинансировании ипотеки необходимо полностью погасить предыдущий кредит, а затем оформить новый заем. Если проводится отчуждение собственности, приобретенной в кредит, требуется согласие банка на смену залогодателя. А при регистрации купли-продажи (ипотеки) земельных участков и объектов капитального строительства в договоре должны быть указаны ограничения, предусмотренные Земельным кодексом РФ. Но иногда сведения не указываются. Связано это часто с тем, что банки заказывают выписку не того формата (об основных характеристиках объекта недвижимости вместо выписки об объекте недвижимости).

Подробнее о выписке ЕГРН, которую следует заказать перед регистрацией ипотеки, рассказала начальник отдела подготовки сведений кадастровой палаты области Снежана Иванова. Всего на сегодняшний день существует 13 видов выписок из ЕГРН, общедоступными являются не все из них. Поэтому необходимо выбрать правильный вид документа, чтобы получить максимальный объем сведений.

- Мы рекомендуем перед совершением сделки (как обычной, так и ипотечной) запрашивать выписку об объекте недвижимости, как было сказано выше. Конечно, нужно ориентироваться на сделку, которая планируется. Например, если предполагается договор об участии в долевом строительстве, нужно заказать выписку о зарегистрированных договорах об участии в долевом строительстве, все нужные данные о застройщике и объекте можно увидеть в нем, - посоветовала Снежана Иванова.

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