Девочка-подросток плеснула кислотой в лицо следователю на допросе в Саратове

Утром 20 июля на проходной следственного управления СКР по Саратовской области произошло ЧП. Посетительница плеснула кислотой в лицо следователю.

- В отношении следователя следственного управления по Саратовской области 20 июля 2020 года в утреннее время было совершено противоправное деяние. Жизни сотрудника ничего не угрожает. По данному факту организована доследственная проверка. Подробности случившегося будут сообщены дополнительно, — официально прокомментировала инцидент старший помощник руководителя СУ СКР региона Надежда Волошина.

В пресс-службе областного Минздрава подтвердили, что пострадавшего сотрудника СКР госпитализировали медики скорой помощи. Мужчине оказали всю необходимую помощь, но вскоре его отпустили

- Его состояние удовлетворительное, — пояснили в министерстве.

Пострадавший был доставлен в больницу, но сейчас его жизни ничто не угрожаетФото: Екатерина Семенова

«КП-Саратов» стало известно из источника в правоохранительных органах, что напавшая — 15-летняя девочка. Якобы, у нее со следователем имелся конфликт. Причем, по мнению очевидцев, она и ранее вела себя неадекватно.

Телеграм-канал «База» сообщает, что злоумышленница проходит по уголовному делу по обвинению в оскорблении представителя власти. Якобы 15-летняя девочка явилась на допрос, прихватив бутылку уксусной кислоты, которую и плеснула в следователя.

Вскоре девушка была задержана. Решается вопрос о мере пресечения. Теперь, кроме стать об оскорблении представителя власти, ей грозит обвинение в применении насилия.

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