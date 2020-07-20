Женщина брызнула кислотой в следователя СКР по Саратовской области

20 Июль 2020 2020-07-20T13:43:49+03:00

ЧП случилось на проходной СУ СКР по Саратовской обалсти Фото: Екатерина Семенова

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В Саратове женщина брызнула кислотой в лицо следователя СУ СКР.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник в правоохранительных органах, ЧП случилось на проходной здания следственного управления.

Мужчина не получил серьезных повреждений. Подозреваемая была задержана для выяснения обстоятельств.

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ИСТОЧНИК KP.RU