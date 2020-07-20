Женщина брызнула кислотой в следователя СКР по Саратовской области
Мужчина не получил серьезных травм
ЧП случилось на проходной СУ СКР по Саратовской обалстиФото: Екатерина Семенова
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В Саратове женщина брызнула кислотой в лицо следователя СУ СКР.
Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник в правоохранительных органах, ЧП случилось на проходной здания следственного управления.
Мужчина не получил серьезных повреждений. Подозреваемая была задержана для выяснения обстоятельств.
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ИСТОЧНИК KP.RU