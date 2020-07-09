Коронавирус в Саратове, последние новости на 9 июля: Еще 94 человека заболели коронавирусом

На утро 9 июля в Саратовской области выявлено еще 94 заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Напомним, что выше сотни число заболевших не поднимается не первый день. Вчера, 8 июля, в регионе было зарегистрировано 96 случаев COVID-19.

Больше всего заражений в Саратове — 53, 14 в Энгельсском районе, 11 в Балаковском, девять в Балашовском, по одному в Вольском, Дергачевском, Ивантеевском, Красноармейском, Марксовском, Пугачевском, Саратовском районах.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Из них 18 контактных лиц, у 76 источник заражения не установлен. С пневмонией 51 человек, с ОРВИ 22, болезнь протекает бессимптомно у 21 пациента.

Семерым от 20 до 29 лет, 14 от 30 до 39 лет, 19 от 40 до 49 лет, 15 от 50 до 59 лет, 39 старше 60 лет.

Число новых заражений в Саратовской области

Общее количество заражений коронавирусом в Саратовской области составляет 7325 человек, из них выздоровели 4044, за сутки 56.

В регионе провели 195907 исследований на новую инфекцию, 2820 за последние сутки.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг их контактных лиц для необходимых регламентных мероприятий и изоляции.

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