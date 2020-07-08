2020-07-08T13:34:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 8 июля: Еще 96 человек заболели коронавирусом

Количество смертельных случаев достигло 47 человек
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Коронавирус обнаружили у еще 96 жителей Саратовской областиКоронавирус обнаружили у еще 96 жителей Саратовской области
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На утро 8 июля общее число инфицированных в Саратовской области достигло 7 231. Об этом сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего случаев заражения выявили в Саратове — 38, в Балаковском районе — 7, еще в 19 районах — по шесть и менее случаев COVID-19.

Положительные тесты подтвердились у шести детей до 14 лет и у одного в возрасте 15–17 лет. Самая большая возрастная группа среди новых пациентов - люди старше 60 лет - 39 человек сдали положительный тест на коронавирус.

Данные по заболеваемости в Саратовской области

Данные по заболеваемости в Саратовской области

Как уточнили 8 июля «КП-Саратов» в минздраве Саратовской области, накануне скончался еще один пациент с коронавирусом.

68-летний мужчина имел ряд тяжелых сердечно-сосудистых патологий и находился в тяжелом состоянии. У него были проявления вирусной пневмонии и развитие острой почечной недостаточности.

Несколько часов он провел на аппарате искусственной вентиляции легких, ему провели четыре сеанса гемодиализа. Спасти мужчину не удалось.

Карта распространения коронавируса в регионе

Карта распространения коронавируса в регионе

Накануне стало известно, что купание на главном саратовском пляже «Городские пески» не разрешено Роспотребнадзором. Отметим, что ранее, 3 июля, администрацией Саратова действительно была распространена информация об открытии купального сезона, но она, как оказалось, являлась не верной. В мэрии объяснили, что их ввел в заблуждение арендатор пляжа, у которого, как оказалось, нет положительного заключе6ние от Роспотребнадзора на работу. Почему в администрации не проверили наличие всех разрешений – не ясно. Пляж теперь снова закрыт для купания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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