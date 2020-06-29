Коронавирус в Саратове, последние новости на 29 июня 2020: все больше случаев заражения в Саратове

В Саратовской области в первой половине дня 29 июня стало известно о еще 109 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, к этому часу в регионе зарегистрировано 6 334 зараженных с начала пандемии.

Из новых случаев заражения 58 человек сдали положительные результаты на COVID-19 в областном центре, еще в 21 районе области вновь заболевших по шесть человек и менее.

У 70 новых пациентов из 109 диагностирована пневмония.

В штабе сообщили, что среди новых заболевших есть один ребенок до 14 лет и 45 граждан старше 60 лет. Это самая массовая возрастная группа среди зараженных.

На постоянном брифинге 29 июня замруководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева рассказала, что ожидала более активное участие от граждан в регистрации на исследование популяционного иммунитета.

- Сейчас 2 тысяч волонтеров. Каждому из них будет присваиваться УИН в своей поликлинике, потом они сдадут материал для проведения исследования. Записаться на волонтерство можно до завтра, 30 июня, включительно. Как только все результаты будут готовы, мы оповестим, - сказала Матвеева.

Она также пояснила причины, по которым нельзя открыть детские сады, в то время, как уже работают магазины и пляжи.

- Работа отдельных образовательных учреждений возможна только на втором этапе снятия ограничений. Мы стремимся к этому и работаем в этом направлении. Работают пока дежурные группы. В мае их количество прибавилось, выросло и количество в них детей, - пояснила Матвеева.