Коронавирус в Саратове, последние новости на 29 июня 2020: все больше случаев заражения в Саратове
В Саратовской области в первой половине дня 29 июня стало известно о еще 109 новых случаях заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, к этому часу в регионе зарегистрировано 6 334 зараженных с начала пандемии.
Из новых случаев заражения 58 человек сдали положительные результаты на COVID-19 в областном центре, еще в 21 районе области вновь заболевших по шесть человек и менее.
У 70 новых пациентов из 109 диагностирована пневмония.
В штабе сообщили, что среди новых заболевших есть один ребенок до 14 лет и 45 граждан старше 60 лет. Это самая массовая возрастная группа среди зараженных.
На постоянном брифинге 29 июня замруководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева рассказала, что ожидала более активное участие от граждан в регистрации на исследование популяционного иммунитета.
- Сейчас 2 тысяч волонтеров. Каждому из них будет присваиваться УИН в своей поликлинике, потом они сдадут материал для проведения исследования. Записаться на волонтерство можно до завтра, 30 июня, включительно. Как только все результаты будут готовы, мы оповестим, - сказала Матвеева.
Она также пояснила причины, по которым нельзя открыть детские сады, в то время, как уже работают магазины и пляжи.
- Работа отдельных образовательных учреждений возможна только на втором этапе снятия ограничений. Мы стремимся к этому и работаем в этом направлении. Работают пока дежурные группы. В мае их количество прибавилось, выросло и количество в них детей, - пояснила Матвеева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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