Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 июня 2020: выздоровевших больше, чем заболевших

В Саратовской области на 27 июня зарегистрировано еще 112 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели гораздо больше — 124 человека. С начала пандемии в регионе такое происходит в пятый раз.

Всего в регионе зафиксировано 6115 заражений.

Больше всего пациентов из Саратова — 70, а вчера было 49, что говорит о приросте. Всего в областном центре зарегистрировано 2048 заражений. На втором месте Энгельсский район с шестью заболевшими, здесь наоборот, наблюдается убыль, поскольку вчера, 26 июня, было подтверждено 13 новых диагнозов.

Тройку замыкает Балашовский район, там новой коронавирусной инфекцией заболели пять человек. По сравнению с прошлыми сутками число практически не изменилось, поскольку было шесть диагнозов.

В остальных районах региона сегодняшний день, 27 июня, известно о меньшем количестве заражений – от одного до двух. Напомним, накануне в селе Верхазовка Дергачевского района ввели карантин по коронавирусу. Здесь зарегистрировано 18 случаев заражения COVID-19.

По предварительным данным, причиной вспышки новой инфекции стал заболевший, который пришел на похороны к одному из сельчан.

Теперь в населенный пункт доступ закрыт, покинуть его тоже не получится. Массовые мероприятия, как и посещения религиозных организаций и культовых сооружений, откладываются на потом.

Ограничивается работа лечебных учреждений, нельзя работать объектам торговли, где может собираться много людей, вводится дезинфекция как зданий, так и сооружений.

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