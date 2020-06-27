2020-06-26T21:49:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 июня 2020: Карантин введен в селе Дергачевского района

Прирост за сутки составил 111 зараженных
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Заражения к 27 июняЗаражения к 27 июня
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На 01.00 27 июня в Саратовской области известно о еще 111 случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Цифра вновь зараженных по-прежнему не опускается ниже сотни.

Общее число заражений COVID-19 в области достигло 6 003 человек.

Больше всего новых случаев в Саратове — 49, в Энгельсском районе — 13, в Балаковском — 7, в Балашовском районе — 6. В нескольких районах число заболевших от пяти до одного человека.

Карта распространения коронавируса

Карта распространения коронавируса

При этом, как стало известно накануне, в селе Верхазовка Дергачевского района вводится карантин из-за коронавируса. Здесь в районе с начала пандемии зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции, из них 18 - в Верхазовке.

Причиной вспышки стало, по предварительным данным, присутствие разносчика инфекции на похоронах одного из жителей села.

Напомним, карантин предполагает запрет на въезд и выезд из села, отмену всех образовательных, зрелищных, развлекательных, физкультурно-спортивных и культовых мероприятий с очным присутствием граждан, запрет на посещение релизиозных организаций и культовых сооружений. А также ограничение работы лечебных учреждений, запрет на деятельность торговых объектов с массовым скоплением людей, дезинфекция зданий и сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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