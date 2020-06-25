2020-06-25T22:58:57+03:00
Общество

Пресс-центр "КП-Саратов" приглашает: «Краеведческие викторины как новый тренд для саратовцев».

По итогам пресс-конференции состоится награждение победителей краеведческой викторины.
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26 июня 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Краеведческие викторины как новый тренд для саратовцев».

Расскажут об этом приглашенные гости:

- Бородянская Виктория Валериевна - председатель комитета по туризму Саратовской области;

- Литневская Юлия Михайловна - депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

По итогам пресс-конференции состоится награждение победителей краеведческой викторины.

Начало мероприятия в 10:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

С 22 июня возобновлена возможность личного присутствия представителей СМИ на пресс-мероприятиях в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов». При посещении здания пресс-центра необходимо пройти бесконтактный замер температуры тела, обработку рук антисептиком. Действует масочный режим!

По прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккуанта «Комсомольская правда» - Саратов @kp_saratov.

пресс-конференция на тему: Краеведческие викторины как новый тренд для саратовцев ..6 июня 2020 года в пресс-центре Комсомольская правда - Саратов состоится пресс-конференция на тему: Краеведческие викторины как новый тренд для саратовцев . Спикеры: Бородянская Виктория Валериевна - председатель комитета по туризму Саратовской области; Литневская Юлия Михайловна - депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта Историческая память партии Единая Россия . По итогам пресс-конференции состоится награждение победителей краеведческой викторины. Начало мероприятия в 10:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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