2020-06-23T18:20:06+03:00
Общество

Радаев о проведении парада в Саратове: отказать мы не могли, ко мне обратились ветераны

По словам губернатора, решение согласовано с Роспотребнадзором
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Валерий Радаев объяснил, почему шествие 24 июня состоитсяВалерий Радаев объяснил, почему шествие 24 июня состоится
Изменить размер текста:

На заседании координационного совета по коронавирусу 23 июня в правительстве Саратовской области губернатор Валерий Радаев объяснил, почему шествие гарнизона все-таки состоится, не смотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

- Уважаемые коллеги. Завтра на Театральной площади состоится торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона. Мы долго ждали этого дня. Решение было непростым. Оно тщательно проработано и согласовано с Роспотребнадзором. Учтены все рекомендации. Отказаться от проведения мы не могли. С просьбой ко мне обратились ветераны областного и городского советов. Парад в год юбилея Победы важен для всех нас. Это нужно ради памяти погибших. Ради славы тех, кто выжил и победил.

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить участникам максимальную безопасность. К сожалению, у нас нет возможности пригласить саратовцев на площадь. Поэтому - акцент на прямую трансляцию, чтобы каждый смог увидеть прохождение войск. – заявил на совещании губернатор.

Радаев возложил на вице-губернатора Игоря Пивоварова и министерство информации и печати обеспечить бесперебойную трансляцию мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вячеслав Володин обрушился с критикой на чиновников саратовского правительства
Лидия Златогорская: Идет наступление на свободу слова в Саратове
Главный санитарный врач рассказала о работе пляжей в Саратовской области
Учебный год будет: главный санитарный врач Саратовской области призвала начинать закупку масок в школах
Экономика Саратовской области будет восстанавливаться до конца 2021 года
Радаев о проведении парада в Саратове: отказать мы не могли, ко мне обратились ветераны
В Аткарске полиция открыла стрельбу по машине с нарушителем
Михаил Исаев призвал горожан помочь добиться присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести»
Колл-центр «Волонтеров Конституции» принял от саратовцев 17 133 звонка
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны
От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек
Борис Шинчук рассказал о том, что наблюдателям на голосовании по поправкам к Конституции будет нелегко
Торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона 24 июня можно увидеть в интернете и по ТВ
Председатель комитета по имуществу попыталась объяснить ситуацию с закрытием газетных киосков в Саратове
Организатор подпольного казино в Саратове заплатит 50 тыс. рублей штрафа
Почти 20 тыс. человек в Саратовской области захотели стать наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию