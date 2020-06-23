Радаев о проведении парада в Саратове: отказать мы не могли, ко мне обратились ветераны

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:20:06+03:00

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На заседании координационного совета по коронавирусу 23 июня в правительстве Саратовской области губернатор Валерий Радаев объяснил, почему шествие гарнизона все-таки состоится, не смотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

- Уважаемые коллеги. Завтра на Театральной площади состоится торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона. Мы долго ждали этого дня. Решение было непростым. Оно тщательно проработано и согласовано с Роспотребнадзором. Учтены все рекомендации. Отказаться от проведения мы не могли. С просьбой ко мне обратились ветераны областного и городского советов. Парад в год юбилея Победы важен для всех нас. Это нужно ради памяти погибших. Ради славы тех, кто выжил и победил.

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить участникам максимальную безопасность. К сожалению, у нас нет возможности пригласить саратовцев на площадь. Поэтому - акцент на прямую трансляцию, чтобы каждый смог увидеть прохождение войск. – заявил на совещании губернатор.

Радаев возложил на вице-губернатора Игоря Пивоварова и министерство информации и печати обеспечить бесперебойную трансляцию мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU