Саратовцам расскажут о работе электричек и восстановлении пригородного сообщения

23 июня 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция генерального директора АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» («СарППК») Виктора Шубина.

Спикер расскажет о восстановлении маршрутов передвижения пригородного сообщения, о возможности добраться на электричке из населенных пунктов области за пределы региона, о развитии маршрутов туристического направления, о реализации проекта «Городская электричка» на территории областного центра, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности передвижения на пригородных электричках в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.