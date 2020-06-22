Саратовцам расскажут о работе электричек и восстановлении пригородного сообщения
Пресс-конференция генерального директора АО Саратовская пригородная пассажирская компания .23 июня 2020 года в пресс-центре Комсомольская правда - Саратов состоится пресс-конференция генерального директора АО Саратовская пригородная пассажирская компания ( СарППК ) Виктора Геннадьевича Шубина. Спикер расскажет о восстановлении маршрутов передвижения пригородного сообщения, о возможности добраться на электричке из населенных пунктов области за пределы региона, о развитии маршрутов туристического направления, о реализации проекта Городская электричка на территории областного центра, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности передвижения на пригородных электричках в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
23 июня 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция генерального директора АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» («СарППК») Виктора Шубина.
Спикер расскажет о восстановлении маршрутов передвижения пригородного сообщения, о возможности добраться на электричке из населенных пунктов области за пределы региона, о развитии маршрутов туристического направления, о реализации проекта «Городская электричка» на территории областного центра, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности передвижения на пригородных электричках в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).
Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».
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ИСТОЧНИК KP.RU