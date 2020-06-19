Как работают служебные собаки: полиция Саратова провела показательные выступления
Кинологи саратовской полиции устроили показательные выступления.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», торжества состоялись в честь наступающего профессионального праздника — дня кинолога, который отмечается 21 июня.
Сотрудники полиции вместе со своими четвероногими коллегами прошли праздничным маршем. После этого были продемонстрированы навыки собак.
Кинологи прошли парадомФото: Дарья Вострикова
Например, при нападении на конвой обученный пес реагирует только на подозрительных граждан, а полицейских не трогает.
Побег не удался.Дарья Вострикова
Для того, чтобы добиться от собаки таких навыков, ее начинают тренировать с раннего возраста. Специалисты тщательно отбирают щенков, следя за их повадками и характером.
Собаки помогают задерживать убегающих преступников, искать запрещенные предметы и вещества. Журналистам показали все эти способности в деле: кинологи продемонстрировали, как их питомцы защищают конвой от нападения, ловят преступников, находят самые мелкие предметы.
Поиск запрещенных веществ прошел успешно.Дарья Вострикова
Для наглядности связку ключей спрятали в траве, а нашедшему псу в награду дали поиграть с его любимым мячиком.
Служебный пес нашел ключи в зарослях травы и получил награду.Дарья Вострикова
Начальник УМВД Саратова Андрей Чепурной рассказал о некоторых способах воспитания служебных собак. Для того, чтобы научиться работать с запахами трупов и наркотиков, животных тренируют с помощью имитаторов. Начальник полиции подчеркнул, что слухи о том, что собак якобы «подсаживают» на наркотики — не соответствуют действительности.
Кроме показательных выступлений состоялось награждение кинологов.
Андрей Чепурной поздравил кинологов с профессиональным праздником
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ИСТОЧНИК KP.RU