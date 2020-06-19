Собаки помогли раскрыть более 100 преступлений в Саратове

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:48:39+03:00

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Саратовским журналистам сегодня, 19 июня, показали работу кинологов и их подопечных.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Центр кинологической службы был создан 10 ноября 2017 года. Сейчас там проживают более 60 животных разных пород: ротвейлеры, лабрадоры и другие.

В Центре кинологической службы живут 60 собакФото: Дарья Вострикова

Собак обучают работе по разным направлениям. Одни натасканы на поиск взрывчатки и наркотиков, другие по запаху крови ищут улики, останки людей, третьи охраняют места лишения свободы.

Есть собаки, которые несут службы в патрулях наравне с полицейскими.

Собаки патрулируют улицы СаратоваФото: Дарья Вострикова

С момента образования подразделения кинологи обследовали более двух тыс. зданий и помещений перед проведением там массовых мероприятий. Более 1,5 тыс. раз собаки работали на месте каких-либо происшествий. Было раскрыто более 100 преступлений.

Начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной рассказал, что собаки живут в вольерах, которые на профессиональном сленге называются летники. Для них предусмотрим сухой паек, норма кормления рассчитывается, исходя из веса животного. Зимой во время морозов паек увеличивается.

Для тренировки предусмотрено два часа в день дважды в неделю. Кроме того предусмотрена специальная подготовка животных в Уфе, Ростове-на-Дону, Егорьевске (Подмосковье), которое занимает от четырех до шести месяцев.

В среднем собаки служат по восемь лет, но если комиссия признает животное годным, то срок может быть продлен до 12 лет. После этого кинологи часто забирают верного товарища к себе. Но если это невозможно, его отдают в добрые руки, хотя такое случается намного реже.

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ИСТОЧНИК KP.RU