2020-05-22T17:07:37+03:00
Общество

Саратовцам расскажут, как жить в условиях пандемии коронавируса

Эксперты и медики проведут в «Комсомолке» круглый стол
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Снятие ограничительных мероприятий в условиях пандемии коронавируса: как не допустить второй волны.

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25 мая 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-мероприятие в формате «круглого стола» на тему: «Снятие ограничительных мероприятий в условиях пандемии коронавируса: как не допустить «второй волны».

В дискуссии принимают участие спикеры:

Матвеева Надежда Игоревна - заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области;

Данилов Алексей Николаевич – д.м.н.; главный внештатный специалист эпидемиолог министерства здравоохранения Саратовской области; главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»,

Паращенко Александр Феодосиевич – к.м.н.; главный внештатный специалист психиатр / главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Саратовской области; главный врач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»;

Савинов Тимур Хакбердиевич - главный врач ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 17», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе;

Яхина Римма Равильевна - главный внештатный специалист министерства здравоохранения Саратовской области по медицинской профилактике; главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики».

Начало мероприятия в 10:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/mXuZmTgrgqs , а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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