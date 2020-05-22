Врачи 1-й горбольницы Саратова готовы оказывать помощь больным с коронавирусом

Приказом министерства здравоохранения области Саратовская городская клиническая больница № 1 им.Ю.Я.Гордеева включена в перечень медицинских организаций, оказывающих медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. О работе больницы "Комсомольской правде - Саратов" рассказала заведующий инфекционным отделением Юлия Михайлова.

- Как будет переформатирована работа в связи с переходом на новый формат?

- С появлением новой коронавирусной инфекции COVID-19 привычный ритм работы нашей больницы изменился. Персонал нашей больницы адаптируется к работе в новых условиях. Первых пациентов с коронавирусной инфекцией мы будем принимать в корпусе родильного отделения. Но так подразделение называлось в обычной жизни, а сейчас это инфекционное отделение, где все силы брошены на борьбу с COVID-19. Данный корпус – отдельно стоящее здание, которое теперь еще и ограждено забором. Это позволяет сохранить безопасность остальных пациентов и персонал больницы.

Сотрудники, работающие в данном отделении, не пересекаются с другими сотрудниками учреждения, они работают только с COVID-пациентами. Администрацией больницы сделано все для того, чтобы исключить факт распространения новой коронавирусной инфекции.

- Как организована работа в других подразделениях учреждения? Насколько изменятся условия работы врачей и других сотрудников больницы в связи с перепрофилированием?

- Наша больница является многопрофильным учреждением. К сожалению, в настоящее время в связи с эпидемиологической ситуацией приостановлено оказание плановой медицинской помощи, но к нам продолжают поступать пациенты с различными заболеваниями, в том числе и по экстренным показаниям, которым необходимо оказание срочной медицинской помощи или которым требуется экстренное оперативное вмешательство.

К пациентам в коронавирусом - вход только в спецодежде

- Сейчас остро стоит вопрос защиты здоровья самих медиков. Насколько больница обеспечена средствами защиты для врачей?

- Перед открытием инфекционного отделения были произведены все необходимые расчеты количества коек, количества точек выхода кислорода, потребности в медицинском оборудовании, в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и так далее. У нас достаточный запас всего необходимого: и средств индивидуальной защиты для персонала, и лекарственных препаратов, и расходных материалов для оказания помощи больным с COVID-19. Благодаря инициативе главного врача нашего учреждения Евгения Ковалева нам поступает благотворительная помощь в виде продуктовых наборов, дезсредств, СИЗов и других необходимых товаров. Помощь оказывают депутаты всех уровней, представители бизнеса, волонтерский центр, созданный по инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы Николая Панкова.

Защитные костюмы для врачей в больнице уже готовы

В сложившихся сегодня условиях наличие средств индивидуальной защиты для медицинских работников находится на первом месте. Поэтому сохранение здоровья и поддержка сотрудников – важнейшая задача администрации больницы. Каждый работающий в инфекционном отделении обеспечен средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

Накануне перепрофилирования все сотрудники прошли обучение. Были подготовлены все инструкции и регламенты по использованию средств индивидуальной защиты и личной профилактики, проведено обучение персонала. Использование данных средств является очень сложным процессом, при несоблюдении всех правил человек имеет риск заражения инфекцией. Также проводится регулярное тестирование сотрудников на наличие коронавирусной инфекции.

- Какие меры поддержки персонала больницы предпринимаются?

Отдельные палаты в ожидании инфицированных COVID-19 пациентов

- Для того, чтобы сотрудники инфекционного отделения смогли обезопасить своих родных и не создавать угрозу возможного заражения, администрацией учреждения определено место проживания медработников на время работы в отделении. Сотрудники полностью обеспечены горячим питанием, в организации которого большую роль играет спонсорская помощь. Для работников предусмотрены комнаты отдыха.

Хочется выразить огромную благодарность руководству учреждения и министерству здравоохранения региона за созданные условия для безопасного и комфортного лечения пациентов.

В свою очередь хочу обратиться к нашим жителям с просьбой соблюдать все предписанные меры и правила личной гигиены, обрабатывать руки, носить маску, минимизировать личные контакты, соблюдать социальную дистанцию. При первых симптомах болезни обращаться к врачу.

Удачи всем коллегам, которые находятся на передовой. Вместе мы обязательно победим!