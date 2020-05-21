Город химиков, энергетиков… и спорта!

Деньги на эти цели выделят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

О перспективах развития спортивной инфраструктуры в Балаковском районе рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов. Как он заявил на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм, эта тема будет обсуждаться с руководителями всех районов нашей области.

- Одна из основных задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» - создание комфортных условий для занятий спортом. Мы строим много спортивных объектов не только в Саратове, но и в муниципальных районах. Планирую посетить каждый, чтобы обсудить с главами перспективы развития физической культуры и спорта, - написал Александр Абросимов.

Первым из районов, где побывал министр, стал Балаковский. Александр Абросимов отметил, что здесь в последние годы многое сделано для развития спортивной инфраструктуры.

- Не так давно по инициативе спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина здесь был реализован проект «Спортивный Балаково». В городе прошла реконструкция основных стадионов: «Энергия», «Труд», «Корд» и спортивного комплекса «Альбатрос». Это дало мощный импульс для развития спорта. Сейчас у главы Александра Александровича Соловьева много планов по строительству новых объектов. Но начать решили с реконструкции ФОКа имени А. Коваленко. Это единственная ледовая арена в городе. При поддержке министерства молодежной политики и спорта области район получил более миллиона рублей на покупку вышедшей из строя ледозаливочной техники. В следующем году в рамках национального проекта «Демография» Саратовская область получит на хоккей 25 миллионов рублей. Договорились, что часть средств направим на покупку нового оборудования для Балакова, - рассказал Александр Абросимов.

Напомним, в этом году в рамках проекта «Спорт - норма жизни» на проведение мероприятий по развитию отрасли в 2020 году будет выделено почти в 2,5 раза больше денег, чем в 2019-м - 957,7 млн рублей (в 2019 году сумма финансирования составляла порядка 397 млн рублей). При этом из областного бюджета на эти цели будет направлено только 241,9 млн рублей, оставшиеся средства - федеральные.

В рамках проекта в этом году планируется сдать два крупных спортивных объекта в Саратове - Дворец водных видов спорта и физкультурно-оздоровительный комплекс для бадминтона. Многое предполагается сделать и в районах области. Так, в Энгельсе должна появиться универсальная спортивная площадка. В Самойловском районе будет построен бассейн. Для его строительства использован проект бассейна в Романовке, который сдали в прошлом году. Для местных жителей будут доступны четыре дорожки длиной 25 метров. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится в Духовницком районе (точно такой же был оборудован в прошлом году в Калининске). В восьми муниципальных образованиях (Аткарский, Воскресенский, Новобурасский, Петровский, Духовницкий, Пугачевский, Татищевский районы, городской округ Шиханы) планируется установка площадок для выполнения нормативов ГТО. Для спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» будет закуплено новое спортивное оборудование. Кроме того, на футбольном поле стадиона «Сокол», где играет наш саратовский клуб и действует школа олимпийского резерва по футболу, планируется установить искусственное покрытие.