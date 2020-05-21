Саратовские школьники получат билет в будущее

Проект, который так и называется: «Билет в будущее», реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В настоящее время открылась серия вебинаров для представителей регионов, посвященных особенностям реализации проекта, старт которого запланирован на июнь этого года. На первом вебинаре с участием региональных координаторов и специалистов профильных министерств российских регионов выступил заместитель директора Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин.

Исполняющий обязанности министра образования Саратовской области Елена Нерозя напомнила, что наш регион принимает участие в проекте не первый год.

- Проект ранней профориентации «Билет в будущее» был инициирован Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в феврале 2018 года и вошел в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В 2018 году Саратовская область вошла в число 25 регионов России, где впервые стартовал проект, и в итоге заняла второе место по качеству и результатам реализации проекта среди регионов. Тогда в проекте участвовали 4,6 тысячи школьников из 179 школ области. Координатором проекта выступил Саратовский архитектурно-строительный колледж. В 2019 году область снова победила в конкурсном отборе и вошла в число 36 российских регионов, которые реализовали проект. В 2019 году более 16 тысяч школьников 6-11-х классов 200 общеобразовательных школ области, в том числе более 80 детей с ОВЗ, приняли участие в проекте. Школьники прошли сначала онлайн-диагностику, получили по ее результатам профрекомендации, а затем перешли к практике - квест-играм и очным профессиональным пробам на десяти площадках организаций среднего звена. Пробы индивидуально с каждым школьником проводили высококвалифицированные наставники-эксперты «WorldSkills Russia» - рассказала Елена Нерозя.

Проект «Билет в будущее» состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. В рамках моделирования и проведения профессиональных проб каждый регион страны старается представить те компетенции, которые особенно важны для развития экономики субъекта.

Как отметила Елена Нерозя, в нашей области с помощью «Билета в будущее» школьники смогли понять, как на самом деле работают специалисты по изготовлению прототипов и разработке виртуальной и дополненной реальности, попробовали себя в роли кондитеров, парикмахеров и автомехаников, занимались разработкой дизайн-проектов, брендбуков, а также работали на станках с ЧПУ. В итоге школьники получили рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории.

На первом вебинаре Виктор Неумывакин также подчеркнул, что проект позволит повысить качество образования в субъектах-участниках.

- Часто студент на втором курсе колледжа или вуза понимает, что это не его специальность. Молодой человек потерял свое время и при этом занял чье-то бюджетное место. И обе эти истории связаны с неверным выбором будущей профессии. Сегодняшние школьники завтра станут абитуриентами, и сейчас профориентационной работой мы создаем серьезный задел на будущее. Он позволит нам повышать качество образования в стране, работая с подростками. Ученик, который конкретно заинтересовался той или иной профессией, больше читает, глубже изучает профильные предметы, совершенно по-другому учится в школе, у него другая успеваемость. Все регионы понимают важность той работы, которую мы вместе осуществляем в рамках национального проекта «Образование». Те субъекты, которые присоединяются к «Билету в будущее», несомненно, смогут повысить качество образования на местах и внести существенный вклад в общую задачу по реализации нацпроекта, - сказал он.

В этом году в проекте примут участие более 70 регионов России. В 2020 году вход на онлайн-платформу «Билет в будущее» станет доступным для всех. Без регистрации можно будет пройти интерактивные тесты на погружение в профессию, получить информацию о востребованных навыках, пройти занятия на онлайн-курсах по профессиональным компетенциям. Авторизоваться нужно тем, кто захочет поучаствовать в полном цикле проекта: пройти профориентационные мероприятия и получить рекомендации по построению дальнейшей траектории обучения. Теперь детей могут регистрировать родители или законные представители.

Говоря о перспективах реализации проекта в Саратовской области в текущем году, Елена Нерозя отметила, что список компетенций в этом году существенно не поменяется.

- В этом году мы вправе участвовать в федеральном проекте вне конкурса, так как уже дважды доказали его эффективную реализацию и выигрывали в региональных отборах. Планируем, что запустим первый этап проекта - онлайн-тестирование для школьников 6-11-х классов уже в июне. Онлайн-диагностика продлится до конца июля. А в августе и сентябре школьники примут участие в профессиональных пробах с участием сертифицированных экспертов движения WorldSkills Russia по 28 компетенциям, в их числе новые - разработка мобильных приложений, виртуальной и дополненной реальности, компьютерных игр и мультимедийных приложений и другие, - рассказала Елена Нерозя.

В образовательный процесс будут вовлечены не только дети, но также их родители (законные представители). На этом акцентировала внимание директор Департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Евгения Кожевникова.

- Это позволит не только снять нагрузку со школы и других организаций системы образования, но и привлечь родителей в проект и к решению вопросов профессионального становления их детей. Соответственно, на платформе появятся также и личные кабинеты родителей. Тестирование в этом году мы сделали облегченным - это онлайн-диагностика в игровом формате. Практические мероприятия в этом году частично пройдут в онлайн-формате и будут стандартизированы для разных уровней, - объяснила она.

СПРАВКА

Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» разработан и реализуется для учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации в целях развития осознанности школьников в выборе своей профессиональной деятельности.

Профориентация школьников - приоритетная государственная задача, закрепленная в национальном проекте «Образование». Профориентация и построение молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с его успешной самореализацией, но и с вкладом в экономическое развитие.

Как отмечается в концепции проекта, для выбора профессии в меняющемся мире мало знать только то, какие профессии существуют. Постоянно возникают новые сферы деятельности, технологии, рынки. Для того чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. Именно на это направлена онлайн-диагностика проекта «Билет в будущее», которая состоит из трех этапов.