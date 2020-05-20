Регион избавляется от ветхого жилья

Средства будут перечислены в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее соглашение о выделении субсидии уже подписал вице-губернатор области - председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.

Дополнительная финансовая поддержка будет предоставлена из средств резервного фонда Правительства РФ. Указанные средства позволят расселить порядка двух тысяч человек (29,5 тысячи кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года).

Ранее вопрос реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья поднимался на рабочем совещании в Саратовской областной думе. Там министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев обратил внимание депутатов на то, что механизм выделения средств немного поменялся.

- Мы думали, что их заведут через фонд содействия реформированию ЖКХ, но деньги заведут через резервный фонд. Прописан срок реализации до 31 декабря 2021 года. Пока мы планируем реализовать в 2020 году. Пока мы отталкиваемся от этого. Мы составили план реализации - Балаковский район, Балашов, Вольск, Горный, Саратов. Всего 955 помещений, 1841 человек, - проинформировал тогда глава минстроя.

Было отмечено, что в этом году финансирование программы по переселению в Саратовской области увеличилось.

Благодаря тому что губернатор обращался, председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин помог, мы получили значительную сумму, - заявил депутат Леонид Писной.

Павел Мигачев рассказал, как региональное правительство планирует распорядиться деньгами.

- Всего в рамках федерального проекта планируется расселить 371 многоквартирный дом площадью 153 тыс. кв. м, а это 4500 квартир и 9792 человека. Речь идет о многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом. В 2019 году было переселено 706 человек. К концу 2020 года планируем расселить 880 человек. На данный момент расселено 52 гражданина, - отметил министр.

Таким образом, если рассматривать техническую сторону вопроса, все, кроме Саратова, до конца 2020 года завершают программу по расселению аварийного жилья, поставленного на учет до 1 января 2017 года. Однако на практике, конечно же, объем работ еще остается. Такая ситуация сложилась из-за того, что районы неохотно ставили на учет такое жилье после 1 января 2017 года. До тех пор пять муниципалитетов заявились в программу расселения - Саратов, Балаково, Вольск, Балашов, Горный (Красноармейский район). Как считает Леонид Писной, это «следствие бестолковой, бездарной работы органов местного самоуправления».

- У нас по практике - признал, отвечай, а денег нет. Беда в том, что мы не верим власти. Ну не мы, а местные власти не верят федеральным. Говорят - мы признаем (жилье аварийным - прим. ред.), завтра на нас в суд подадут, что не расселяем. Я убеждал всех - вносите в программу, признавайте аварийными дома. Надо верить власти. Как главам объяснить это? В Госжилинспекции 18 человек всего, не могут они проехать всю область. Власть тоже не может ходить по домам и убеждать жильцов проявить инициативу. Те, кто поверил в свое время, сегодня переезжают (в новое жилье - прим. ред.), - заявил Леонид Писной.

Согласно документации по программе, по плану второго и третьего этапов программы переселения в пяти указанных выше муниципалитетах предстоит расселить 29,5 тысячи кв. м жилья, это 1841 человек и более 900 помещений.

Для них надо построить 37 тысяч кв. м жилья, часть жилья будет приобретаться на вторичном рынке, к примеру в Горном, где новостроек нет в принципе. В Саратове основная масса переселения, 60-70% от всего объема, это Заводской район. Там на улице Огородной, 1-м Динамовском проезде, Артезианском проезде будут строиться новые дома.

КСТАТИ

На Петербургском международном экономическом форуме наша область и Фонд содействия реформированию ЖКХ заключили соглашение, согласно которому расселение аварийного жилищного фонда, включенного в программу, запланировано до 31 декабря 2021 года.

В связи с планируемым досрочным завершением расселения аварийного жилищного фонда Саратовская область уже выступила с инициативой увеличения в 2020-2021 годах объемов финансирования, запланированных на 2022-2024 годы.

Соответствующие письма были направлены в адрес Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Правительства Российской Федерации.