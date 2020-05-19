Виктория Бородянская расскажет о поддержке туризма в условиях коронавируса

20 мая в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов в режиме online состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской.

Начало мероприятия в 14:00.

Для обсуждения выбрана актуальная тема: «Меры поддержки туристической отрасли в условиях COVID-19».

Что делать с нереализованными турами? Какую поддержку от государства может получить турбизнес? На эти и другие вопросы Виктория Бородянская ответит в прямом эфире.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия можно увидеть на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно задать до начала трансляции на адрес электронной почты sarvolgamedia@yandex.ru и во время трансляции мероприятия путем отправления сообщений SMS | Viber | Telegram на номер, указанный во время прямого эфира.

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