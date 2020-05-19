2020-05-19T22:39:06+03:00
Общество

Виктория Бородянская расскажет о поддержке туризма в условиях коронавируса

Пресс-конференция пройдет в «Комсомольской правде»
Поделиться:

Меры поддержки туристической отрасли в условиях COVID-19 .Для обсуждения выбрана актуальная тема: Меры поддержки туристической отрасли в условиях COVID-19 . Что делать с нереализованными турами? Какую поддержку от государства может получить турбизнес? На эти и другие вопросы Виктория Бородянская ответит в прямом эфире.

Изменить размер текста:

20 мая в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов в режиме online состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской.

Начало мероприятия в 14:00.

Для обсуждения выбрана актуальная тема: «Меры поддержки туристической отрасли в условиях COVID-19».

Что делать с нереализованными турами? Какую поддержку от государства может получить турбизнес? На эти и другие вопросы Виктория Бородянская ответит в прямом эфире.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия можно увидеть на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно задать до начала трансляции на адрес электронной почты sarvolgamedia@yandex.ru и во время трансляции мероприятия путем отправления сообщений SMS | Viber | Telegram на номер, указанный во время прямого эфира.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Новости 24
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 20 мая 2020 года: еще 109 человек
В Саратовскую область при поддержке Вячеслава Володина пришли первые девять машин скорой помощи
Роспотребнадзор назвал предприятия-нарушители санитарного режима в Саратовской области
Радаев об ужесточении режима самоизоляции в Саратове: Мы будем маневрировать
В Саратове родился малыш с врожденным коронавирусом
Соцработники в Саратовской области получат до 23 тысяч рублей доплат от области и до 60 тысяч — от Москвы
Валерий Радаев о выплатах медикам: Все 2 653 медработника получили деньги в полном объеме
Преподаватель СГАУ: С новой структурой в Саратове ситуация с озеленением выправится
В Саратове могут снова закрыть парикмахерские
В Саратове проведут медицинское расследование гибели младенца от коронавируса
Предложено включить саратовские предприятия в программу льготного кредитования
Холдинг «РЖД» даст скидку на услуги своих терминалов при оформлении через электронную площадку
В Саратове в авариях пострадали 15 юных пассажиров
В Саратовской области ночью ожидаются заморозки
В Саратовской области еще один человек умер от коронавируса
В Саратовской области полиция поймала рыбака с сетями, сомами и карасями
В частном доме в Саратове оперативники накрыли подпольное казино
Ассоциация рекламных агентств Саратовской области обратилась с открытым письмом к представителям власти
В саратовской колонии открыли экспозиции в «Галерее искусств»
Пятеро подростков из Балакова грабили магазины в марте и апреле
Мошенники забрали с карты доверчивого саратовца 726 тыс. рублей
Индекс самоизоляции в Саратове 19 мая составил 1,7 балла
В Саратовской области 570 пар не смогли дождаться окончания пандемии и поженились
В Саратовской области более 100 врачей заразились коронавирусом