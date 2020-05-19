Открытые и честные советы от банка

Сейчас сложное время для предприятий крупного и малого бизнеса, государственных организаций. Все думают, как лучше и выгоднее распорядиться финансами и не влезть в долги! Сложно и людям, которые остались на минимальной заработной плате, а некоторые и вовсе без нее. У всех нас есть кредиты, какие-то займы, ипотеки. А вот как правильно поступить в данной ситуации и избежать дополнительных трат, волнует всех! Мы собрали на сайте вопросы, интересующие читателей. Банк «Открытие», который всегда в первую очередь думает о своих клиентах и их потребностях, старается вникнуть в суть проблемы и предложить на рынок именно тот продукт, который будет востребован.

На ваши вопросы отвечает управляющий банком «Открытие» в Саратовской области Игорь Фоломеев.

Станислав Скажите, как получить рефинансирование кредита от 7%, если официальная заработная плата - 12 800 рублей. А ещё есть заработок, но неофициальный. Какие нужны документы и возможно ли это? - Добрый день, Станислав! Банк «Открытие» предоставляет кредиты на рефинансирование кредитов в других банках по ставке от 8,5%. При подаче заявки можно предоставить справку о доходах по форме банка, которую заполняет ваш работодатель и указывает полный доход.

Дмитрий Добрый день! Как в кризис на сегодняшний момент правильно сохранить сбережения и в какой валюте? - Дмитрий, добрый день! Хороший вопрос. Существуют классический и традиционный для нашей российской ментальности варианты сбережения средств - это открыть вклад в банке. В настоящее время банк «Открытие» предоставляет высокие ставки по вкладам, открытым в российских рублях. Есть неклассический вариант, считается, что он более сложный и непросчитанный, - это открыть инвестиционный продукт. Инвестиционный продукт позволит получить доход выше классического вклада. Я бы призвал всех, у кого есть сбережения, обратить внимание на инвестиционные финансовые продукты, поверьте, вы узнаете много нового и интересного. А что касается того, в какой валюте хранить сбережения, то мой совет достаточно простой: рекомендую хранить в той валюте, в которой вы получаете заработную плату.

Светлана Скажите, если у меня кредит в вашем банке, плачу исправно, но заработную плату задерживают сейчас, что нужно сделать, чтобы получить кредитные каникулы. - Светлана, добрый день! В банке «Открытие» действует программа предоставления кредитных каникул заемщикам по ипотечным и потребительским кредитам, а также по кредитным картам (на основании Федерального закона 106-ФЗ от 3.04.2020). Кредитные каникулы позволят отложить ежемесячный платеж на срок от 1 до 6 месяцев в случае, если у заемщика произошло документально подтвержденное снижение среднемесячного дохода, а также в случае болезни длительностью более месяца. Для оформления кредитных каникул нужно заполнить требование заемщика о предоставлении кредитных каникул и направить в банк скан-копии/фото документов.

Татьяна Я получила кредитные каникулы, но зарплату опять задерживают, и я не знаю, что делать. Как поступить в данной ситуации? - Татьяна, добрый день! Пожалуйста, не переживайте, во время кредитных каникул клиенты полностью освобождаются от внесения ежемесячного платежа.

Ольга Здравствуйте. Хочу узнать, сколько процентов я получу за шесть месяцев и год. У меня меньше миллиона рублей. Я буду налоги платить? - Ольга, здравствуйте! Чтобы рассчитать предполагаемый доход от размещения денежных средств в банке, необходимо точно знать сумму. Для получения подробной консультации обратитесь, пожалуйста, в любой офис банка «Открытие» или задайте вопрос в любом дистанционном канале банка. Наши специалисты не только смогут рассчитать вам предполагаемый доход, но также проконсультируют по альтернативным способам инвестирования и получения дохода. Налогом будут облагаться только доходы, полученные по вкладам более 1 млн рублей.

Кристина Добрый день! В какой валюте сейчас лучше держать деньги? - Кристина, добрый день! Население в трудные моменты экономики скупает валюту, но делает это с опозданием. Лучшее время для раскладывания своих сбережений по разным валютам - это периоды оптимизма в экономике. Если же кризис уже состоялся, то, скорее всего, обменные курсы уже не столь выгодные. Кроме того, современная экономическая мысль предписывает центральным банкам развитых стран осуществлять количественное смягчение для стимулирования деловой и потребительской активности. Иными словами, на любой кризис финансовые регуляторы отвечают «печатным станком». Это грозит размыванием стоимости денег в будущем, не говоря уже о снижении ставок по банковским депозитам почти до нуля, или отрицательных значений, как это происходит в еврозоне и Швейцарии. Соответственно, если уже произошло резкое изменение курсов, то не стоит отказываться от рублей в пользу других валют. Однако на текущий момент я больше склонен рекомендовать активное управление своими сбережениями (об этом говорил выше), что предполагает совершение инвестиций в акции, которые по своей доходности превосходят банковские депозиты и облигации государства. Около 5 млн россиян уже занимаются этим, но российский рынок акций все еще остается дешевым и высокодоходным. Кроме того, стоит помнить о важной функции ценных бумаг компании. При неблагоприятном изменении курса национальной валюты они проходят переоценку и возвращают потерянный объем накоплений. Конечно, фондовый рынок также может оказаться под ударом в кризис, но, в отличие от денег, он быстрее восстанавливается. На текущий момент в нашем первом списке дивидендных идей есть много акций с доходностью 8-12%, что заметно выше доходностей банковских депозитов. Поэтому наш ответ на вопрос о валютах для хранения сбережений - это рубль, но не в форме денежных средств, а в активах, которые продолжают работать и будут приносить вам прибыль, а не обесцениваться на депозитах с низкой доходностью.

Михаил Сколько нужно зарабатывать молодой семье официально, чтобы по минимальной ставке получить ипотеку? - Добрый день, Михаил! Ставка по ипотеке не зависит от дохода, она в первую очередь связана с объектом недвижимости, который вы хотите приобрести. В настоящее время существует несколько государственных программ, которые позволят воспользоваться ипотечным кредитом по ставке 4,7% для семей, в которых второй и последующий ребенок родился после 01 января 2018 года, и 6,25% на приобретение квартиры от застройщика для всех категорий граждан.

Уфелия Банк НВК - банкрот. У меня был там вклад, но, видно, мне отдадут не все деньги за него. Как обстоят дела с вашим банком в такой ситуации? Сейчас же кризис и многие банки закрываются. - Добрый день, Уфелия! Банк «Открытие» обладает достаточным запасом ликвидности и капитала, чтобы преодолеть рыночную волатильность и последствия кризиса. Основным акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России. Банк «Открытие» входит в список системно-значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).

Серафима Добрый день! Как обстоят дела сейчас с предложениями для пенсионеров? Есть ли какие-то для нас хорошие условия по вкладам? И скажите, пожалуйста, не будет ли как в 1991 году, когда у меня был вклад на квартиру, а удалось купить лишь хлеба. Будут опять обманывать нас? - Добрый день, Серафима! В банке «Открытие» конкурентные процентные ставки по вкладам независимо от категорий граждан. Максимальная ставка по вкладам в настоящее время составляет до 7,6% годовых. Для получения подробной консультации рекомендую обратиться в любое отделение банка, где наши специалисты помогут подобрать для вас оптимальный продукт.

Андрей В какой валюте хранить деньги? - Добрый день, Андрей! Ответ на ваш вопрос выше.

Александр Как получить рефинансирование кредита в вашем банке по 7%? Пробовал, дают по факту 12%. - Александр, добрый день! Банк «Открытие» предоставляет рефинансирование по ставке от 8,5% при условии оформления страхования кредита, без оформления страхования ставка будет несколько выше, возможно, как в вашем случае.