«Ночь музеев — 2020» в онлайн: программа мероприятий в Саратовской области

В Саратовской области каждый год традиционно проходит «Ночь музеев». Однако в 2020 году она вышла на новый уровень в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — в онлайн.

Многие музеи организовали культурные мероприятия в виртуальном пространстве.

Саратовский областной музей краеведения с 20:00 до 00:00 проведет программу «Время Победителей!». В это время будут работать онлайн-выставки «Плакат Победы», «Приземление», «Кресло Шутова», «Победу одержал народ. Плакат работал на победу». Они созданы с технологией дополненной реальности.

Также пройдут мини-экскурсии о раритетах вооружении стрельцов, фронтовом самолете Як-1, учебном самолете Як-18, на котором учился летать Юрий Гагарин. Сотрудники музея проведут мастер-классы.

Присоединиться к акции можно на сайте музея, в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и на канале в YouTube.

В Саратовском этнографическом музее с 18 до 21 часа пройдет квест по теме «Мир городской усадьбы». Он будет сопровождаться выступлением фольклорного ансамбля «Зоренька». Страницы музея в соцсетях: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram.

В Аткарском краеведческом музее с 18:00 до 21:00 запланирован кроссворд «Символы» и мастер-класс по изготовлению обрядовой тряпичной куклы.

В Аркадакском краеведческом музее с 14:00 до 20:00 сотрудники проведут видео-экскурсию «Главный хранитель истории Аркадака», мастер-класс по изготовлению Георгиевской ленты и покажут видеоролики «Голоса Победы», «Лучшая песня о войне», «Это все мое, родное».

Новоузенский краеведческий музей с 16:00 до 19:00 проведут викторину героико-патриотического направления «Достоин звания Героя» и квест по музейной экспозиции на знание предметов солдатского военного снаряжения и обмундирования.

Марксовский краеведческий музей с 18:00 до 21:00 обещает гостям «Музейный микс»: видеоэкскурсии с элементами театрализации, мастер-классы и викторину на знание истории и архитектуры города. Страницы музея ВК, ОК, Instagram.

На выставках в рамках «Ночи музеев — 2020» можно побывать онлайнФото: Ольга Симонова

Дом-музей В.И. Чапаева с 17 до 21 проведет блиц-викторины и покажет видео-презентацию «Поговорим о жизни» (В.М. Чапаев — преподаватель первого космонавта).

С 15 до 20 музей истории города Балаково организовывает викторину «Городские знатоки», видео-игру «Картинки из жизни пшеничной столицы» и покажет фильм «По музейным залам». Страницы в соцсетях: ВК, ОК.

С 16 до 19 часов Калининский историко-краеведческий музей проведет виртуальную экскурсию по выставке «Природа края», мастер-класс по изготовлению из бумаги лягушонка и бабочки и лекцию «Музейная кладовая».

Самойловский краеведческий музей с 17 до 19 организует видео-экскурсию «Через тернии к звездам» и мастер-класс по изготовлению поделок из шерстяных ниток (помпончиков).

С 16:00 до 20:00 Красноармейский краеведческий музей проводит мероприятия «Весточка с фронта – надеждою сердца согрета…» О фронтовых письмах, фотографии писем, почтовых карточек наших земляков.

Краеведческую викторину-квест «О том, что было, не забудем…». Мастер-класс по созданию рамки для фотографий «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…».

Музей имени Федина в период с 18 до 00 организует несколько онлайн-мероприятий: виртуальные экскурсии, видеолекцию, викторины с литературными и историческими загадками. Страницы музея ВК, ОК, Instagram, Twitter, Facebook.

В музее Льва Кассиля в 18:00 стартует виртуальная экскурсия «Я иду в музей Кассиля!». Побывать на экскурсии можно на сайте музея, в ОК, Instagram, ВК.

Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы», начиная с 18:00 и до 22:00 организует викторину, показ видеороликов, мастер-класс по изготовления Журавликов в технике оригами, видеоэкскурсию и показ фильма. Страницы: ВК, ВК, YouTube, Instagram и Instagram.

Исторический парк «Россия — моя история» промчит пассажиров сквозь время и пространство по маршруту «Саратовское музейное кольцо 1941-1945».

Отправление от станции «Ильинская площадь» ровно в 18:00.

В пути вас ждут остановки:

19:00 — Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского

20:00 — Государственный музей К.А. Федина

21:00 — Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева

22:00 — Саратовский областной музей краеведения

23:00 — Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы

00:00 — Исторический парк «Россия — Моя история».

Страницы в социальных сетях: ВК, Instagram, ОК, Facebook.

Исторический парк «Россия — моя история»Фото: Ольга Симонова

Энгельсский краеведческий музей начнет «Ночь музеев» в 18:00 с аудиоэкскурсии «Мир музеев», а завершит акцию в полночь. Между этим состоится много мероприятий, например, работа интерактивной площадки «Диалог с искусством», интерактивная экскурсия по историческому центру Энгельса, аудиоэкскурсии и мастер-класс по изготовлению народной куклы «Утешница» и многое другое. Страницы в Instagram, ВК и ОК.

Вольский краеведческий музей на сайте, на своей странице в Instagram и канале в YouTube с 16 до 22 проведет виртуальные выставки, арт-шоу «Один в один», онлайн-прогулку по Вольску и многое другое.

Балашовский краеведческий музей с 19:00 до 22:00 организует интернет-викторину «Ночь музеев. По залам краеведческого музея», в 19:30 начинается мастер класс по изготовлению авиамоделей, в 20:00 — виртуальная аудиоэкскурсия, а в 21:00 — видеообзор экспозиции отдела музея — «Дом купца Е.М. Дьякова». Instagram-аккаунт музея: https://www.instagram.com/balashovmuseum.

Петровский краеведческий музей проведет виртуальную экскурсию «Память погибшим, наследство живым», презентации «Великие полководцы земли петровской» и «Они дошли с Победой до Рейхстага».

В социальных сетях также будут организованы различные выставки.

В Пугачевском музее краеведения в рамках «Ночи музеев — 2020» проведут виртуальную экскурсию «Письма с фронта», встречу с пугачевским тренером Г. А. Кувериным, покажут уникальные экспонаты музея, собранные в годы ВОВ, а также многое другое.

Дом-музей Чапаева в Пугачеве организует выставку «Чапаевцы – участники Великой Отечественной войны» и «Военная память», разгадывание кроссвордов, награждение победителей ранее опубликованных в соцсетях кроссвордов. Страницы ВК и ОК.

Хвалынский краеведческий музей организует видео-экскурсию по выставке «Уже не в минуте живем, а в вечности», а также мастер-класс «Ткачество на ветке». Страница в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/hvalinsk_museum.

Музей-усадьба имени Чернышевского подготовил несколько мероприятий для участников «Ночи музеев — 2020», среди них: онлайн-концерт с участием заслуженного артиста республики Коми Михаила Журкова, мастер-класс «Простые вещи», виртуальный гид по фотоколлекции музея, флешмоб и многое другое.

Присоединиться можно на сайте музея в соответствующем разделе, а также в группах социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.