Пособие на ребёнка через Госуслуги в Саратове, главные способы и условия в 2020 году: Как получить обещанные Путиным деньги

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к населению страны 11 мая предложил установить ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Кроме того, с 1 июня граждане смогут получить разово 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет включительно.

Как и где получить эту поддержку?

Как рассказали «КП-Саратов» в областном отделении ПФР, для ежемесячной выплаты жителям Саратовской области нужно подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг, а также на официальном сайте Пенсионного фонда.

Для единовременной поддержки можно подать заявление только через Гоуслуги. Выплаты стартуют с 1 июня 2020 года.

Важно внимательно заполнить документы, особенно раздел о реквизитах банковского счета заявителя и дополнительно проверять внесенные данные. Каких-либо еще документов не требуется.

Заявления принимаются до 1 октября — еще есть пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой. Поэтому можно не торопиться и сделать все онлайн. Заявления подали уже более 700 жителей Саратовской области — которые пришли как по записи, так и без нее. Приняли каждого.

Если есть какие-то вопросы, стоит обратиться на горячие линии ПФР. Их 79, номера можно найти на сайте ПФР в разделе «Контакты». Консультацию также можно получить в официальных аккаунтах Отделения ПФР в социальных сетях.

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