Единоразовые выплаты на детей в Саратове в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам сегодня, 11 мая. Он подробно остановился на новых мерах поддержки семей с детьми.
В частности, предложено повысить минимальное пособие по уходы за ребенком для неработающих родителей с 3375 до 6751 рубля.
Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысячи рублей на 1 ребенка уже в июне сразу за полгода.
Также Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату в пять тыс. рублей на детей до 3 лет. Причем не только в мае-июне, но и за апрель.
С 1 июня вводится разовая выплата в сумме 10 тыс. рублей на детей от 3 до 15 лет включительно. Подать заявление можно уже с завтрашнего дня через портал Госулуги или через отделения ПФ.
В общей сложности, порядка 27 млн детей от младенцев до школьников получат поддержку, подчеркнул президент России.
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ИСТОЧНИК KP.RU