Единоразовые выплаты на детей в Саратове в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

11 Май 2020 2020-05-11T16:45:03+03:00

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Президент России Владимир Путин обратился к гражданам сегодня, 11 мая. Он подробно остановился на новых мерах поддержки семей с детьми.

В частности, предложено повысить минимальное пособие по уходы за ребенком для неработающих родителей с 3375 до 6751 рубля.

Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысячи рублей на 1 ребенка уже в июне сразу за полгода.

Также Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату в пять тыс. рублей на детей до 3 лет. Причем не только в мае-июне, но и за апрель.

С 1 июня вводится разовая выплата в сумме 10 тыс. рублей на детей от 3 до 15 лет включительно. Подать заявление можно уже с завтрашнего дня через портал Госулуги или через отделения ПФ.

В общей сложности, порядка 27 млн детей от младенцев до школьников получат поддержку, подчеркнул президент России.

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ИСТОЧНИК KP.RU