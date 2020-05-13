Масочный режим в Саратове: мэрия опубликовала список мест массового пребывания людей

В мэрии Саратова составили перечень мест массового пребывания людей.

Соответствующее постановление подписал глава города Михаил Исаев.

В Заводском районе таких мест 17: администрация района, офисно-деловой центр «Север», площадь имени Орджоникидзе, сквер по улице Чернышевского, сквер «Заводской», сквер «Дружбы народов», сквер около здания Городского дома культуры народного творчества, сквер имени Ленина, сквер «Авиастроителей», сквер имени Гагарина, сквер у ДК «Химиков», сквер имени 70-летия Победы, сквер имени Марины Расковой, гостинично-оздоровительный комплекс «Мечта» и гостиничный комплекс «Саратовский».

Администрация Заводского районаФото: Дарья Вострикова

В Кировском столько же: администрация района, бизнес-центр «Дикомп», деловой центр «Навигатор», бульвары по улицам: Большая Горная, проспект 50 лет Октября, Рахова, Астраханская. Также в список входят: аллея имени Анатолия Романова, сквер у ДК «Рубин», сквер по улице Симбирская, проспект Героев Отечества, бульвар имени Мюфке, гостиница «Х&О», гостинично-развлекательный комплекс «Вишневая гора», скверы по проспекту 50 лет Октября и улице Осипова, а также Привокзальная площадь.

Проспект 50 лет ОктябряФото: Екатерина Семенова

В Ленинском районе мест массового пребывания насчитали 22: администрация, деловой центр «Международный», площадь имени Ленина, сквер Победы, парк «Солнечный», сквер «Территория детства», сквер имени Благодарова, сквер «Уголок семейного отдыха», сквер «Строителей», два сквера с зеленой зоной по проспекту имени 50 лет Октября, аллея Героев-пограничников, скверы имени Тулайкова и Чемодурова, а также скверы: «Веселый дворик», у ДК «Техстекло», Почета и «Петропавловский».

Площадь имени ЛенинаФото: Екатерина Семенова

Чиновники также отнесли в этот перечень гостиницы: «Мираж», «Сокол» и «Сокурские дали» и Дом быта Ленинского района.

В Волжском районе таких мест 24: мэрия и администрация района, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова, Саратовская гордума, бизнес-центр «Первомайский». Также к территориям общего пользования отнесли пешеходную зону по Волжской, сквер Героев Краснодона, Театральную площадь, сквер на ней, площадь имени Чернышевского, набережную Космонавтов, сад имени Радищева, сквер Первой учительницы, «Липки», парк Победы, городской пляж, солярий. В список вошли также гостиница «Волна», гостиничный комплекс «Жемчужина», гостиничный комплекс «Словакия», гостиница «Журавли», гостиничный комплекс «Звездный», Дом быта «Волжский».

В Октябрьском районе нашлось всего 12 мест массового пребывания людей, среди них: администрация района, комитет по образованию администрации Саратова, а также новая набережная, городской парк, бульвары по 2-й Садовой, Астраханской и Рахова, скверы по улицам Грибова и Серова, на Ильинской площади. Туда же чиновники отнесли гостиницы «Саратов» и «Олимпия».

Фрунзенский район может похвастаться 23 строчками в перечне: администрацией района, комитетом по управлению имуществом Саратова, деловым центром «Парус», административным комплексом «Каштан», бизнес-центрами «Ковчег», «Самсон», «Молот» и «Атлант», а также деловым центром «Спутник» и торгово-административным зданием «Арена».

В список территорий общего пользования в районе вошли: площадь и проспект имени Кирова, сквер имени Братьев Никитиных, сквер на Шелковичной, сквер имени Янковского, Детский парк, Бульвар по Рахова.

Площадь имени КироваФото: Ольга Симонова

Учреждениями социально-бытового назначения названы: гостиницы «Богемия на Вавилова», «Пионер-Люкс», «Оскар», «Загреб», «Волга» и Дом быта «Центральный».

Напомним, ранее были уточнены места ношения масок в Саратове в период распространения коронавируса. Туда, по словам председателя правительства области, относятся в том числе улицы и иные публичные места при наличии массового скопления людей и отсутствия социальной дистанции.

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