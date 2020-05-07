Масочный режим в Саратове из-за коронавируса: Уточнены места обязательного ношения масок

7 Май 2020 2020-05-07T19:31:45+03:00

Уточнены запреты на появление в публичных местах без маски

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На заседании оперативного штаба 7 мая председатель правительства Александр Стрелюхин заявил, что произошли изменения в правилах ношения масок в период распространения коронавируса в Саратовской области.

- Сегодня поправили постановление 208-П в части общественных мест для ношения масок: теперь это здания, куда имеют доступ физические лица, организации, магазины, предприятия услуг, транспортные средства общего пользования, а также улицы и иные публичные места при наличии массового скопления людей и отсутствия социальной дистанции, — заявил Стрелюхин.

Также уточнено, что органы власти, ИП, иные лица, деятельность которых сопряжена с пребыванием граждан обязаны исключить пребывание лиц без масок. То есть ответственность за клиента без маски будет нести продавец товаров или услуг.

- Это для того, чтобы были основания проводить контроль за соблюдением масочного режима, — уточнил Стрелюхин.

Еще позавчера объектам торговли запретили обслуживать клиентов без масок.

ИСТОЧНИК KP.RU