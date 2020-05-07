Масочный режим в Саратове из-за коронавируса: Уточнены места обязательного ношения масок
На заседании оперативного штаба 7 мая председатель правительства Александр Стрелюхин заявил, что произошли изменения в правилах ношения масок в период распространения коронавируса в Саратовской области.
- Сегодня поправили постановление 208-П в части общественных мест для ношения масок: теперь это здания, куда имеют доступ физические лица, организации, магазины, предприятия услуг, транспортные средства общего пользования, а также улицы и иные публичные места при наличии массового скопления людей и отсутствия социальной дистанции, — заявил Стрелюхин.
Также уточнено, что органы власти, ИП, иные лица, деятельность которых сопряжена с пребыванием граждан обязаны исключить пребывание лиц без масок. То есть ответственность за клиента без маски будет нести продавец товаров или услуг.
- Это для того, чтобы были основания проводить контроль за соблюдением масочного режима, — уточнил Стрелюхин.
Еще позавчера объектам торговли запретили обслуживать клиентов без масок.
ИСТОЧНИК KP.RU