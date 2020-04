Парк покорителей космоса в Саратове презентовали 12 апреля: что и когда появится на месте приземления Гагарина

Сегодня, в День космонавтики, авторы и разработчики Парка покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области официальный концепт Парка покорителей космоса.

Презентация прошла онлайн на сайте проекта, а также на его официальных страницах в соцсетях:

Проект парка, нацелен на сохранение исторической памяти, развитие туризма, повышение квалификации архитектурного сообщества и многое другое. Вместе с разработкой и строительством мемориального комплекса, туристических маршрутов будет благоустраиваться и близлежащая территории и населенный пункт Смеловка.

This is a one-of-a-kind project aimed at preserving historical memory, developing tourism, improving the skills of the architectural community and much more. The surrounding area will also be improved through the prism of the memorial complex.

Парк покорителей космоса возникнет вокруг отреставрированной стеллы

В рамках первого этапа проекта Парка, реализация которого рассчитана до 2021 года, запланировано благоустроить две ключевых мемориальные зоны: место приземления космонавта и место приземления капсулы космического корабля «Восток-1». Общая площадь мемориального комплекса составит 20 га.

Парк покорителей космоса в Саратовской области. Презентация проекта.

Проект реализуется по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина при участии Центра урбанистики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в лице руководителя Сергея Капкова. 20 марта 2020 года на месте приземления первого космонавта начались строительные работы.

