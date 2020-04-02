2020-04-02T10:46:56+03:00
Общество

Как проплатить кредит или ЖКУ не выходя из дома

Объясняем на примере платежей в Сбербанке
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Необходимые платежи легко и просто сделать из дома, чтобы не нарушать режима самоизоляцииНеобходимые платежи легко и просто сделать из дома, чтобы не нарушать режима самоизоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
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В городе введены повышенные меры по предотвращению распространения коронавируса и согласитесь, поход в многолюдные места, в том числе в банки, сегодня не самая лучшая затея.

Система современных дистанционных каналов обслуживания, например, Сбербанка позволяет сейчас любому саратовцу практически все необходимые платежи совершать в режиме онлайн.

Оплатить очередной платеж за жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома во время самоизоляции, очень просто. Для этого необходимо сделать всего несколько кликов на смартфоне.

- Для начала установите приложение Сбербанк Онлайн на смартфон, если у вас его еще нет. Затем нужно будет пройти несложную регистрацию и все – переходим к оплате. Проверяем, что на счету достаточно средств. В приложении все данные по картам и счетам высвечиваются на главной странице. Выбираем нужную карту и нажимаем «платеж или перевод»

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- Если квитанция на оплату имеет QR-код, то процедура занимает не более десяти секунд. Выбираем этот способ оплаты. Наводим окошечко на квадратик кода и...

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Вуаля! Умная система сама распознала, куда и сколько мы хотим заплатить. Кстати, сумму по желанию можно вручную изменить.

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Готово, платеж завершен!

- Если QR-кода нет или по какой-то причине такая оплата невозможно, то есть второй способ.

Выбираем вариант платежа «ЖКХ и домашний телефон»

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Выбираем, за что будем платить. Например, за газ.

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Из списка поставщиков выбираем нужного

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Сканируем или вручную набираем лицевой счет

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Подтверждаем

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И платеж выполнен

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Если нужно совершить очередной платеж по кредиту, это также можно сделать онлайн. Достаточно сделать перевод с вашей карты на кредитный счет. Кроме того, можно расплатиться сразу, нажав вкладку «погасить досрочно».

Кстати, погашать кредиты можно со счетов в других банках, переведя средства в Сбербанк онлайн. Почитать подробности можно на сайте .

Самое главное при этом - не требуется визита в офис банка, идти или ехать до него в транспорте. А значит, вы сбережёте здоровье и никакие вирусы вам не будут страшны. Оставайтесь дома и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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