Российские производители минеральных удобрений начали беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом

Российские производители минеральных удобрений предпринимают беспрецедентный комплекс мер по обеспечению непрерывности технологических процессов ключевых предприятий отрасли, а также предотвращению распространения коронавируса среди своих сотрудников и населения регионов присутствия.

Общая численность работников отрасли минеральных удобрений превышает 110 тысяч человек, многие отраслевые предприятия являются градообразующими, обеспечивающими социальную и экономическую стабильность в регионах присутствия. Работа вертикально-интегрированных компаний, охватывающих полный цикл производства от добычи сырья до выпуска готовой продукции, не может быть остановлена, как в связи с требованиями безопасной эксплуатации производств непрерывного цикла, так и ввиду необходимости надежного обеспечения удобрениями приоритетного для отрасли российского рынка.

В течение первых трех месяцев 2020 года, даже в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавируса, отгрузки минеральных удобрений российским аграриям под весенне-полевые работы осуществляются в бесперебойном режиме. По предварительным данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), по итогам I кв. 2020 года российские производители увеличили поставки минеральных удобрений на внутренний рынок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 38,2% - до 1,2 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ). В физическом весе этот показатель увеличился на 35,2% и превысил 3 млн тонн.

Компании предпринимают масштабные меры, направленные как на поддержание непрерывности производства и графика отгрузок продукции потребителям, так и на купирование распространения коронавируса среди своих сотрудников, членов их семей, работников подрядных организаций и жителей городов присутствия компаний.

В компаниях-членах РАПУ отменены командировки сотрудников, совещания переведены в режим видео- и телефонных конференций, на КПП организован бесконтактным способом контроль температуры тела всех входящих, проводится дезинфекция помещений с помощью бактерицидных ламп, организована уборка рабочих мест и служебного транспорта с использованием дезинфицирующих веществ, медсанчасти предприятий переведены на усиленный режим работы. Сотрудники компаний в Москве выполняют свои обязанности в соответствии Указом мэра Москвы от 29 марта 2020 г. № 34-УМ.

Помимо вышеперечисленных мер, на предприятиях Группы «ФосАгро» созданы оперативные штабы по борьбе с распространением коронавируса, деятельность которых управляется центральным штабом ФосАгро под руководством генерального директора компании, президента РАПУ Андрея Гурьева. Он также является руководителем аналогичного штаба РАПУ и сопредседателем Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, активно участвует в работе Альянса по борьбе с коронавирусом.

На предприятиях ФосАгро созданы специальные производственные регламенты несения нагрузки под любой сценарий развития эпидемической ситуации и схемы резервирования ключевого персонала, занятого в обеспечении работы производств непрерывного цикла. Все остальные работники заблаговременно переведены на удаленный режим работы.

Компания оказывает помощь медицинским учреждениям в городах присутствия: закупаются необходимое для борьбы с коронавирусом оборудование и средства защиты, такие как кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, одноразовые шприцы, пробирки для крови и биоматериалов, фильтрующие маски, защитные очки и костюмы инфекционной защиты, средства дезинфекции. ФосАгро приобретает тесты и реактивы для проведения экспресс-тестов на коронавирус жителям городов присутствия и своим работникам. Вместе с Российским фондом прямых инвестиций ФосАгро реализует пилотную систему применения новейшей системы экспресс-тестирования. На днях первая партия экспресс-тестов была доставлена в города Кировск и Апатиты.

ФосАгро также поддержала решения региональных и местных властей Вологодской, Мурманской и Ленинградской областей по оперативному введению жестких карантинных мер в городах присутствия – Череповце, Кировске, Апатитах и Волхове – и надеется на принятие аналогичных мер в г. Балаково Саратовской области.

В компании «Акрон» отменены командировки, большинство сотрудников московского офиса переведены на удаленную работу, во всех подразделениях и на предприятиях идет усиление мер по соблюдению личной гигиены, информирование сотрудников о мерах профилактики, проходит дополнительная обработка дезинфицирующими средствами дверных ручек, поверхностей, всех кабинетов, автобусов и помещений.

В холдинге «ЕвроХим» проводятся ежедневные оперативные совещания по вопросам обеспечения непрерывности бизнеса, возглавляемые Главным исполнительным директором. Все предприятия холдинга следуют указаниям и рекомендациям организаций здравоохранения. В компании модернизировали ИТ-инфраструктуру с учетом увеличения объемов удаленной работы, на которую переведены офисные работники. На предприятии компании в Тульской области «ЕвроХим» нарастил производство гипохлорита натрия, широко используемого как дезинфицирующее средство.

В ПАО «КуйбышевАзот» работает штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, который принимает активное участие в работе аналогичного городского штаба. Предприятие оказывает содействие в организации работы учреждения для наблюдения за лицами, находящимися на карантине, совместно с местной администрацией рассматривается возможность сотрудничества в этом направлении. Разработаны варианты по созданию резерва в случае выведения работников на карантин. Часть административно-управленческого персонала переводится в режим удаленной работы.

В качестве дополнительных мер московские офисы АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «Уралкалий» переведены на удалённую работу. Сотрудникам не рекомендовано посещать места массового скопления людей, включая общественный транспорт. Кроме того, «УРАЛХИМ» готов участвовать в производстве дезинфекторов для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом в России. В частности, холдинг намерен наладить производство пероксосольвата фторида калия на мощностях входящей в него компании «Галополимер». В качестве дополнительных мер безопасности и в целях предупреждения распространения вируса в компании «УРАЛХИМ» на следующей неделе начнется тестирование на коронавирус сотрудников на региональных предприятиях. Тесты в достаточном количестве уже закуплены. Также усиливаются меры профилактики вируса на предприятиях – выявление возможных симптомов, замеры температуры, обработка помещений и зон нахождения сотрудников, дезенфикаторы, повышенные меры безопасности в зонах питания и т.д.

В компании «Щекиноазот» разработана и действует программа профилактики распространения коронавирусной инфекции, создана рабочая комиссия, в которую входят руководители всех направлений деятельности во главе с президентом компании. Административно-управленческому персоналу предоставляются очередные отпуска, организована работа по удаленному доступу. Для специалистов обслуживающих цехов, работающего в дневную смену по пятидневной рабочей неделе, установлены дежурства на дому. В рамках противовирусных мер приобретаются необходимые средства защиты для разных категорий работников, в том числе бесконтактные термометры, комбинезоны для сотрудников медсанчасти и охраны для работы в особых условиях эпидемической обстановки.