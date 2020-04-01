Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Саратове 2020: какие предприятия получат и на какой период

В Саратовской области разработаны меры поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер, в частности, отсрочка по налогам из-за коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития, это предусматривает налоговые льготы для наиболее пострадавших отраслей бизнеса.

В частности, речь идет о предприятиях, которые работают по упрощенной или патентной системе налогообложения. Также о снижении транспортного и имущественного налогов.

В два раза будет снижен размер возможного годового дохода по патентной системе для общепита и торговых объектов.

Те представители бизнеса, работающие по упрощенной схеме налогообложения в сфере культуры, туризма, развлечений, спорта, бытовых услуг, торговли лекарствами, обувью, общественного питания, образования, будут платить налоги по пониженной ставке.

От налога на имущество и транспортного в 2020 году освобождены гостиницы и общепит.

Кроме того, предусмотрена отсрочка для тех, кто арендует муниципальное или государственное имущество.

Как сообщил замминистра экономического развития области Дмитрий Муравьев, размер выпадающих доходов регионального бюджета составит 280 млн рублей.

Также дополнительные меры для МСП вводятся с 1 апреля. В Гарантийном фонде в два раза снижена плата за поручительство до 0,5-0,6%. Также предусмотрена возможность поквартальной выплаты рассрочки. Отсрочку для основного долга вводит и Фонд микрокредитования. Он же отменяет сбор за реструктуризацию и штрафные санкции за просроченную задолженность. Срок рассмотрения заявок на финансовую поддержку составит всего 1 день.

Что немаловажно: на период форс-мажора эти Фонды приостанавливают претензионную работу.

- Для дополнительной финансовой поддержки саратовских предпринимателей в Министерство экономического развития РФ подана заявка на докапитализацию Фондов для возможности выдачи микрокредитов под 6% тем бизнесменам, которые попадают в зону риска. В ближайшее время регион получит дополнительные средства из федерального бюджета на реализацию антикризисных программ кредитования. Уже предварительно согласована сумма в 70 млн рублей, – отметила министр экономического развития области Юлия Швакова.

Сейчас особые меры распространяются на наиболее пострадавшие отрасли: туризм, частное образование, досугово-развлекательные, общепит, услуги, спорт и другие. Однако перечень может быть расширен.

Кроме того, с 1 мая вводится мораторий на проверки бизнеса, в том числе со стороны налоговых органов. Для минимизации сокращений работников вводится полугодовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов для микропредприятий. Взносы на доходы самих работников, превышающие МРОТ, снизятся с 30 до 15%.

Предусмотрены меры по расширению льготного кредитования: снижение требований к заемщику, реструктуризация и рефинансирование уже выданных кредитов, отсрочка уплаты процентов без штрафных санкций.

На заседании рабочей группы в областной думе по поддержке малого и среднего предпринимательства, также было предложено проработать меры для крупных предприятий. Ведь они могут столкнуться с трудностями через несколько месяцев. Первым шагом необходимо составить реестр стратегически важных для региона крупных предприятий

- Нужно объективно оценить самочувствие таких предприятий и разработать для каждого программу адресной поддержки, – заявил депутат Дмитрий Ханенко.

Со всеми вопросами предприниматели могут обращаться в Центр «Мой бизнес» по телефону горячей линии 8 (800) 301-43-64 или на сайте.