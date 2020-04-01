2020-04-01T14:36:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казахстане, последние новости на 1 апреля 2020: В стране 369 случаев заражения, уже трое погибших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Казахстане на 1 апреля 2020 года
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АлматыАлматыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На сегодняшний день, 1 апреля, в Казахстане уже 369 официально подтвержденных случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки прирост заболевших — 41 человек. Это меньше, чем за сутки накануне — 56 зараженных.

На 1 апреля заболевшие COVID-19 в следующих регионах Казахстана:

Нур-Султан — 184 случая, (+9)

Алматы — 84 случая, (+2)

Кызылординская область — 24, (+11)

Карагандинская область — 14, (+1)

Атырауская область — 16, (+3)

Акмолинская область — 16, (+6)

Алматинская область — 8,

Туркестанская область – 5, (+5)

Жамбылская область — 3,

Актюбинская область — 3,

Шымкент — 3 случая, (+1)

Северо-Казахстанская область — 3, (+1)

Восточно-Казахстанская область — 2,

Западно-Казахстанская область — 2,

Павлодарская область — 1

Мангистауская область — 1.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Казахстане на сегодня выросло до трех. Утром 1 апреля в Караганде зарегистрирован первый погибший в этом регионе от коронавирусной инфекции. Скончался госпитализированный 30 марта 62-летний мужчина. Выявлен круг близких контактов, который составляет 36 человек.

Напомним, в пяти городах Карагандинской области (Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск, Абай) карантин действует с 30 марта.

До этого, 26 марта, от коронавируса скончалась 64-летняя жительница Акмолинской области, 31 марта — 50-летний мужчина, житель столицы Казахстана — города Нур-Султан (Астана).

Сегодня в изоляции находятся 342 зараженных, при этом шестеро из них в критическом состоянии.

В Алматы военные проводят дезинфекции урны, остановок, скамеек, а также входных групп продуктовых магазинов и аптек.

Как сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, аэропорт в Нур-Султане с 1 апреля приостановил прием международных рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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