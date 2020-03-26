Саратовцам расскажут о перспективах туризма в 2020 году
Туризм. Отдых 2020: миф или реальность? .Пресс-конференция председателя комитета по туризму области Виктории Бородянской. Основная тема для обсуждения: Туризм. Отдых 2020: миф или реальность?
27 марта 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму области Виктории Бородянской. Основная тема для обсуждения: «Туризм. Отдых 2020: миф или реальность?».
Начало мероприятия в 14:00 по адресу:Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии №1).
Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».
ИСТОЧНИК KP.RU