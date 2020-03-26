2020-03-26T15:33:35+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о перспективах туризма в 2020 году

Виктория Бородянская ответит на вопросы жителей в пресс-центре «Комсомольской правды»
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Туризм. Отдых 2020: миф или реальность? .Пресс-конференция председателя комитета по туризму области Виктории Бородянской. Основная тема для обсуждения: Туризм. Отдых 2020: миф или реальность?

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27 марта 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму области Виктории Бородянской. Основная тема для обсуждения: «Туризм. Отдых 2020: миф или реальность?».

Начало мероприятия в 14:00 по адресу:Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии №1).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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