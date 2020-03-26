2020-03-26T13:17:46+03:00
Коронавирус Covid-19

ФосАгро размещает на своем сайте уникальный сборник по профилактике и лечению COVID-19, составленный на основе опыта китайских врачей

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Компания «ФосАгро», один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в рамках совместных действий Альянса по борьбе с коронавирусом размещает на своём сайте уникальный сборник по профилактике и лечению COVID-19, составленный на основе опыта китайских врачей.

Первое в мире издание, комплексно описывающее накопленный опыт в сфере профилактики и контроля, диагностики и лечения, а также ухода за инфицированными пациентами, составлено Первой академической клиникой Университетской школы медицины провинции Чжэцзян на основании клинических данных и опыта КНР в борьбе с коронавирусом. Оперативный перевод и издание в России «Руководства по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19» были осуществлены Российским Фондом Прямых Инвестиций (участник Альянса по борьбе с коронавирусом) совместно с МИА «Россия сегодня» и Сеченовским университетом. Руководство будет бесплатно распространяться по лечебным учреждениям, предприятиям и среди всех заинтересованных специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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