Хроники коронавируса в Саратове: Музыканты в консерватории играют перед пустым залом
В только что в зале Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова завершился концерт лауреатов международных конкурсов Анастасии Шевцовой (альт) и Владимира Левицкого (фортепиано).
Уникальность этого концерта в том, что в зале совершенно нет слушателей. Из-за опасности распространения коронавируса в регионе введены ограничения на массовые мероприятия и консерватория не стала исключением – все запланированные выступления отменены. Однако в саратовской консерватории помнят еще более суровые времена Великой Отечественной войны и нашли выход.
Музыканты в Саратовской консерватории играют концерт для онлайн-трансляции перед пустым залом.
- В годы Великой Отечественной войны творческие бригады, сформированные из музыкантов консерватории, поднимали боевой дух солдат на фронте, мы решили последовать их примеру, правда, в несколько другом формате, используя средства современной коммуникации, - рассказали «КП-Саратов» в консерватории.
Музыканты играли перед пустым залом. Фото Динары Шониёзовой
Сегодня здесь прошел первый концерт без слушателей в зале – он дал старт прямых онлайн- трансляций из Большого зала СГК. В рамках проекта «Альт & Фортепиано» исполнены Неоконченная соната для альта и фортепиано, ре-минор М. Глинки, Соната для альта и фортепиано, до-минор А. Винклера и Соната для альта и фортепиано, фа-минор Н. Мясковского. После исполнения последней партии музыканты поклонились перед пустым залом – зрители могут поддержать их только лайками и комментариями.
Смотреть и слушать онлайн-трансляции может любой желающий совершенно бесплатно, зайдя по ссылке на канал Собиновки на YouTube. Там же доступна запись сегодняшнего концерта.
Как рассказали «КП-Саратов» в консерватории, следующий онлайн-концерт запланирован на 28 марта. На него приглашают любителей органной музыки.
Трансляция концерта велась также в соцсетях. Фото Динары Шониёзовой
Музыканты в Саратовской консерватории играют перед пустым залом.
ИСТОЧНИК KP.RU