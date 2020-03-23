Хроники коронавируса в Саратове: Музыканты в консерватории играют перед пустым залом

23 Март 2020 2020-03-23T19:48:45+03:00

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В только что в зале Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова завершился концерт лауреатов международных конкурсов Анастасии Шевцовой (альт) и Владимира Левицкого (фортепиано).

Уникальность этого концерта в том, что в зале совершенно нет слушателей. Из-за опасности распространения коронавируса в регионе введены ограничения на массовые мероприятия и консерватория не стала исключением – все запланированные выступления отменены. Однако в саратовской консерватории помнят еще более суровые времена Великой Отечественной войны и нашли выход.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="288" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/768281" frameborder="0"></iframe> Музыканты в Саратовской консерватории играют концерт для онлайн-трансляции перед пустым залом.

- В годы Великой Отечественной войны творческие бригады, сформированные из музыкантов консерватории, поднимали боевой дух солдат на фронте, мы решили последовать их примеру, правда, в несколько другом формате, используя средства современной коммуникации, - рассказали «КП-Саратов» в консерватории.

Музыканты играли перед пустым залом. Фото Динары Шониёзовой

Сегодня здесь прошел первый концерт без слушателей в зале – он дал старт прямых онлайн- трансляций из Большого зала СГК. В рамках проекта «Альт & Фортепиано» исполнены Неоконченная соната для альта и фортепиано, ре-минор М. Глинки, Соната для альта и фортепиано, до-минор А. Винклера и Соната для альта и фортепиано, фа-минор Н. Мясковского. После исполнения последней партии музыканты поклонились перед пустым залом – зрители могут поддержать их только лайками и комментариями.

Смотреть и слушать онлайн-трансляции может любой желающий совершенно бесплатно, зайдя по ссылке на канал Собиновки на YouTube. Там же доступна запись сегодняшнего концерта.

Как рассказали «КП-Саратов» в консерватории, следующий онлайн-концерт запланирован на 28 марта. На него приглашают любителей органной музыки.

Трансляция концерта велась также в соцсетях. Фото Динары Шониёзовой

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="288" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/768279" frameborder="0"></iframe> Музыканты в Саратовской консерватории играют перед пустым залом.

ИСТОЧНИК KP.RU