Сегодня популярны всевозможные тренинги саморазвития, личностного роста. Наши современники, как губка впитывают мудрость бизнес-тренеров, стремясь улучшить СВОЮ жизнь. Замечательная тенденция. И всё же, опыт показывает, что приоритеты нужно расставлять по-другому. Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев поделился секретами эффективного управления быстрорастущей компании: «Занимаясь бизнесом, ты должен менять среду к лучшему». Разумеется, это не единственная теория успешности. Основных ценностей куда больше.

Унаследовать лучшее

Здесь речь о качествах характера, полученных Андреем Андреевичем от отца – Андрея Григорьевича Гурьева, основателя ФосАгро. 24 марта ему исполняется 60 лет.

- Я наследник своего отца во всех смыслах этого слова. Он и бизнесмены его поколения – это трудоголики, погруженные в процесс. Очень ответственные и требовательные люди. Наверное, к близким требовательные вдвойне, говорит Андрей Андреевич. - Вероятно, поэтому я никогда не вел образа жизни, который принято называть богемным. С моих 14 лет отец говорил: хочешь денег – иди работать. Кроме первой работы в компании отца, я работал в его секретариате – помогал отвечать на телефонные звонки, разносил почту и занимался другими мелкими поручениями. Конечно, были многочисленные совместные поездки по предприятиям по всей стране. Именно они дали мне первое представление о компании, которую мне довелось возглавить много позже. И разумеется, отец – один из самых профессиональных и заслуженных дзюдоистов СССР – был для меня главным примером в спорте. Спорт же – это важнейший элемент воспитания любого мальчика, включая меня. Рад, что сегодня эффективно работает организация «ДРОЗД», созданная по инициативе моего отца основателя Компании «ФосАгро» Андрея Григорьевича Гурьева в 2003 году. Проект стал важным направлением стратегии социальной ответственности компании «ФосАгро» и нацелен на поддержку детского образования и спорта. Сегодня тысячи детей, живущих в городах присутствия компании, могут заниматься абсолютно бесплатно в секциях и творческих кружках центров «ДРОЗД», - рассказал генеральный директор ФосАгро.

Ежегодные инвестиции в социальные и благотворительные проекты превышают 400 млн долларов. Компания реализует программы и проекты в сфере образования, культурно-исторического и духовного наследия, здравоохранения, молодежной политики, поддержки профессионального и детско-юношеского спорта.

.

Ставить амбициозные цели

Компания, созданная почти 20 лет назад, сегодня с успехом выполняет и первостепенную свою задачу, обеспечивает продовольственную безопасность в России и мире. На всех обитаемых континентах продукция ФосАгро пользуется высоким спросом. На приоритетном российском рынке ФосАгро выступает крупнейшим поставщиком всех видов удобрений – от Калининграда до Петропавловск-Камчатского. Достижения отмечены на самом высоком уровне. Указом президента от 11 марта 2020 года основатель компании Андрей Григорьевич Гурьев награжден высокой государственной наградой – Орденом Александра Невского – за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

За два десятка лет целей стало ещё больше. Если попробовать кратко сформулировать генеральную цель, к которой директор ФосАгро Андрей Андреевич Гурьев стремится всегда, то она может звучать так: «Я хочу сделать самую красивую и эффективную компанию в России – по прибыльности, качеству активов, управления, степени доверия к ней со стороны миноритарных акционеров. Один из ключевых элементов в этой работе – наш совет директоров, структура и состав которого сами по себе могут много сказать о качестве и принципах работы всей компании».

Вкладываться в производство

Директор ФосАгро рассказывает: «Нам удалось модернизировать и увеличить производственные мощности, расширить присутствие компании на рынках конечных потребителей, как российских, так и зарубежных. сегодня мы поставляем удобрения в 102 страны мира, и за рубежом у нас работает 10 торговых офисов. ФосАгро стала ближе к конечным потребителям: доля прямых продаж сегодня превышает 90% (для сравнения в 2013 году она составляла 53%)».

Компания построила высокотехнологичные цеха по производству аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год и по производству гранулированного карбамида; освоила новые добычные горизонты и модернизировала обогатительные фабрики. За шесть лет выпуск фосфорсодержащего сырья — апатитового концентрата — увеличился более чем на треть (с 7,9 до 10,5 млн тонн в год), выпуск удобрений, кормовых и технических фосфатов — на 60% (с 5,9 до 9,5 млн тонн в год). И линейка удобрений постоянно расширяется. За последние пять лет она увеличилась с 25 до 39 марок. Среди новых продуктов, которые в компании планируют вывести на рынок, минеральные удобрения с улучшенной, по сравнению с обычными, эффективностью применения — удобрения с биостимуляторами, корректорами питания, ингибиторами и т. д., то есть компонентами, которые позволяют базовым удобрениям лучше усваиваться. Новинки испытывают на собственных полях агротехнологий — сейчас их четыре, и в этом году появятся еще два. Фермеры Балаковского района Саратовской области предоставили свои угодья БФ АО «Апатит».

Думай о будущем земли

Понятие земли здесь употребляется во всех смыслах: как почва и глобально, планета. ФосАгро следует именно такому принципу. Впервые в истории ЮНЕСКО и всей системы ООН на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса был запущен проект «Зеленая химия для жизни» – грантовая программа ФосАгро, ЮНЕСКО и Международного союза теоретической и прикладной химии, направленная на студентов и ученых до 35 лет, работающих над созданием менее техногенных, более экологически безопасных технологий и процессов в области химического производства. В прошлом году Гендиректор ФосАгро вышел с инициативой создания удобрений со знаком «Зеленый стандарт». Это по убеждению Андрея Гурьева поставит Россию во главе борьбы за глобальную сельскохозяйственную безопасность. Что для этого нужно? Развиваться дальше. Основные цели ФосАгро утверждены в стратегии развития до 2025 года. Она предполагает инвестиции в развитие и модернизацию в объеме около $3 млрд.

Гендиректор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев делится ещё одним принципом успешной работы: «В современных условиях бизнес должен не только ставить перед собой традиционные задачи, связанные с получением прибыли, но и делать акцент на устойчивое развитие. Поэтому в нашей стратегии-2025 приверженность Принципам и целям устойчивого развития ООН обозначена в качестве ключевого приоритета. Наша ключевая задача — превратиться в компанию, которая формирует продукт, спрос и рынок. Для этого у нас есть все необходимое: опыт, мощности и, главное, — люди».