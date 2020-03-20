2020-03-20T10:32:42+03:00
Общество

Гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев назначен сопредседателем Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции

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Андрей ГурьевАндрей Гурьев
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Российский союз промышленников и предпринимателей в связи со сложной эпидемиологической ситуацией принял решение о создании Координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Совет создан в целях предотвращения распространения коронавируса с помощью объединения организационно-технических возможностей крупных промышленных компаний и координации усилий с федеральными и региональными органами власти, а также в целях создания условий для обеспечения стабильности в работе предприятий, особенно работающих в непрерывном цикле.

Возглавил Совет президент РСПП Александр Шохин, его Cопредседателем со стороны крупной промышленности стал член Бюро Правления РСПП, генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. В состав Координационного совета вошли представители общероссийских объединений работодателей нефтяной и газовой промышленности, электроэнергетики, металлургической, угольной промышленности, горно-металлургического комплекса, Российского союза химиков, Российской ассоциации производителей удобрений и других.

Александр Шохин подчеркнул, что «противодействие распространению коронавируса стало приоритетной задачей для компаний, входящих в РСПП. Её решение необходимо для сохранения здоровья производственного персонала, обеспечения стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в городах и регионах деятельности предприятий.

Большинство компаний, входящих в РСПП, создали оперативные штабы во главе с генеральными директорами, разработали планы профилактики распространения заболеваемости и приступили к реализации соответствующих мероприятий. С целью повышения их эффективности РСПП принял решение о создании Координационного совета, в рамках которого члены Союза смогут обмениваться лучшими практиками в области профилактических мер и синхронизировать усилия.

Координационный совет РСПП также будет обеспечивать взаимодействие крупного бизнеса с региональными и федеральными властями, прежде всего, с Координационным советом по борьбе с коронавирусом, возглавляемым Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и Рабочей группой Госсовета по борьбе с коронавирусом, возглавляемой Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Это позволит интегрировать организационно-технические возможности крупных промышленных компаний в комплексный план действий, реализуемый Правительством РФ по противодействию распространения коронавируса, и усилить эффективность предпринимаемых действий».

Андрей Гурьев отметил, что «в РСПП входят крупнейшие системообразующие компании, от деятельности которых зависит социальная и экономическая стабильность регионов их присутствия. Важным фактором для устойчивой работы промышленных предприятий, распределенных по всей территории Российской Федерации, является сохранение сложившихся производственно-хозяйственных и межотраслевых цепочек производства, поставки и переработки сырья.

Риски прерывания или остановки производства являются неприемлемыми, они требуют от руководства компаний выработки и активной реализации скоординированного с федеральными и региональными властями плана противодействия распространению коронавируса.

Созданный Координационный совет РСПП позволит эффективно применить опыт и ресурсы антикризисного управления крупного бизнеса в борьбе против эпидемии и предотвратить дальнейший рост числа зараженных коронавирусом. Крупные компании, входящие в международные ассоциации, обладают доступом к международной экспертизе и протоколам действий в условиях эпидемий прежде всего в КНР, что позволит использовать лучшую практику противоэпидемических мероприятий и в наших условиях.

Объединение усилий крупных промышленных компаний обеспечит быстрое внедрение экспресс тест-систем по выявлению коронавируса, профинансированных РФПИ и доступных в скором времени для применения. Крупные компании и предприятия обеспечат организованный и системный алгоритм внедрения новых тест-систем для первичного медицинского скрининга и затем трансфер накопленного опыта для повсеместного использования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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