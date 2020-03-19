В Саратове похитили ребенка
В Саратове похищен ребенок.
Как рассказала «КП-Саратов» Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя, в ее приемную поступило заявление от матери девочки.
В соцсетях сообщается, что шестилетний ребенок был украдена неизвестным мужчиной 18 марта. Якобы это произошло вечером у подъезда дома на улице Батавина. На момент пропажи девочка была одета в фиолетовую ветровку, желтые штаны, сиреневую шапочку.
По словам очевидцев, малышка гуляла с тетей и в компании еще нескольких детей, когда из подъезда вышел мужчина, схватил ее и убежал.
Мать ребенка написала заявление в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU