2020-03-19T10:42:07+03:00
Происшествия

В Саратове похитили ребенка

Девочку схватил мужчина и убежал
Екатерина Семенова
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В Саратове похищен ребенок.

Как рассказала «КП-Саратов» Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя, в ее приемную поступило заявление от матери девочки.

В соцсетях сообщается, что шестилетний ребенок был украдена неизвестным мужчиной 18 марта. Якобы это произошло вечером у подъезда дома на улице Батавина. На момент пропажи девочка была одета в фиолетовую ветровку, желтые штаны, сиреневую шапочку.

По словам очевидцев, малышка гуляла с тетей и в компании еще нескольких детей, когда из подъезда вышел мужчина, схватил ее и убежал.

Мать ребенка написала заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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