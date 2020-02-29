2020-02-29T12:50:14+03:00
Общество

Пострадавший от агрессивного пассажира в Саратове водитель такси: Я не думал, что такой резонанс будет

Алексей рассказал, что ему в соцсетях сразу сообщили контакты и личные данные буйных пассажиров
Александр Уриевский
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Алексей призывает всех подождать, когда в ситуации разберется полицияАлексей призывает всех подождать, когда в ситуации разберется полиция
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Пострадавший от агрессивного саратовца таксист рассказал, что не знает, кто нашел напавшего на него мужчину – полиция или пользователи интернета, которые посмотрели видео произошедшего.

- Наверное благодаря опубликованному видео полицейские быстро нашли его. Хотя я не знаю, кто его обнаружил. Мне вчера в соцсети скидывали многие какие-то контакты – что вот, мы его нашли. Я всем отвечал, что не надо бежать впереди паровоза, есть полиция, она сама во всем разберется.

Я не думал, что такой резонанс будет, - признался Алексей.

Напоним, в полицию Саратова 24 февраля уже поступило заявление от 45-летнего Алексея Горохова, водителя такси, по поводу нападения на него пассажира.

Алексей подтвердил, что напавший на него мужчина причинил ему телесные повреждения и сломал очки.

- Небольшие синяки, ссадины… Давление сразу подскочило, ребята помогли, до кафешки добрались, таблеток выпил, успокоился, потом только поехал в полицию, - рассказал Алексей.

Он также объяснил, почему принципиален в вопросе перевозки детей без специального кресла и удивился, как этого многие не понимают, особенно родители детей.

Полиция уже подтвердила, что личности нападавшего и его жены установлены.

Напомним, ранее после истерики в такси настоящим интернет-мемом стала фитнес тренер Яна Данькова. После публикации видео в соцсети, на котором она кричит "Вези меня, мразь", ее жизнь, кажется, уже никогда не будет прежней. Из-за дурной славы девушке даже с работы пришлось уволиться.

Чем обернется скандал для напавших на таксиста в саратове - расскажет «Комсомолка».

Жителя Саратова, напавшего на таксиста, привлекут к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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