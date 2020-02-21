Поехал в аэропорт и пропал: родственники, полиция и волонтеры десять дней ищут саратовского бизнесмена

В Саратове продолжается поиск 32-летнего Михаила Карповича, который бесследно исчез 11 февраля.

Помимо волонтерского отряда «Лиза Алерт», ориентировку начала распространять полиция.

В ней говорится, что рост Михаила 175–180 см, он выглядит на свой возраст, у него европейская внешность, среднее телосложение, карие глаза, темные волнистые средней длины волосы.

Когда родные видели пропавшего в последний раз, он был одет в вязаную серую шапку, такого же цвета пальто, темно-синие джинсы, кожаные зимние ботинки черного цвета.

Поиск также ведут родные и друзья Михаила. Они создали специальную страничку savekarpovich в Instagram. В аккаунте выкладывается оперативная информация о розыске. За день, по их словам, на улицах Саратова расклеили более 1 тыс. ориентировок.

Знакомые и родственники расклеивают более 1 тыс. ориентировок Михаила в день.Фото с Instagram savekarpovich

Близкий Михаилу человек обратился в «КП-Саратов» и рассказал о произошедшем.

- Миша пропал 11.02.2020, отец двоих детей, муж, сын, друг. Все официальные процедуры проведены, подано заявление в полицию, в поисковую организацию «Лиза Алерт». Все родные и друзья объединили усилия и ведут поиск, расклейка объявлений, фото, билборды, объезд близлежащих поселков, пустырей, просмотр видеокамер по местам его возможного перемещения и много-много другого, — написал обратившийся.

Также оказалось, что Михаил является руководителем одной из саратовских фирм и пропал 11 февраля по пути в аэропорт. Он так и не купил билет в Москву, хотя следующим утром прислал СМС родным, что все нормально и он едет на встречу. Разыскиваемый также вел переписку с другом, с которым собирался увидеться, но этого так и не произошло… Больше на связь Михаил не выходил.

Близкие Михаила Карповича не опускают руки. Фото с Instagram savekarpovich

- Мы свято верим, что Миша жив, что произошло банальное ограбление, избиение, и он нуждается в помощи. Мы думаем, что он находится в недееспособном состоянии в каком-нибудь месте, притоне или местах нахождения бомжей, где просто не знают, что с ним делать, — надеется в обращении знакомая Михаила.

Полицейские просят всех, кто видел пропавшего или знает о его местонахождении, позвонить по телефонам: 8 (8452) 201-917, 8-937-960-22-32 или 02.