В Саратове пропал мужчина в сером пальто
Его также ищут в Москве
Михаил Карпович
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В Саратове объявлен в розыск 32-летний Михаил Карпович.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел 11 февраля из дома и не вернулся.
Приметы: Рост Михаила Карповича 185 см, у него крепкое телосложение, волосы темно-русые густые, глаза карие. На момент исчезновения был одет в серое пальто темно-синие джинсы и свитер такого же цвета, а также черные кожаные ботинки на молнии и серо-синюю, двустороннюю шапку. С собой у него была черная кожаная сумка на ремне через плечо.
Мужчину ищут также в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU