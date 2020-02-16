В Саратове пропал мужчина в сером пальто

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:12:39+03:00

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В Саратове объявлен в розыск 32-летний Михаил Карпович.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел 11 февраля из дома и не вернулся.

Приметы: Рост Михаила Карповича 185 см, у него крепкое телосложение, волосы темно-русые густые, глаза карие. На момент исчезновения был одет в серое пальто темно-синие джинсы и свитер такого же цвета, а также черные кожаные ботинки на молнии и серо-синюю, двустороннюю шапку. С собой у него была черная кожаная сумка на ремне через плечо.

Мужчину ищут также в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU