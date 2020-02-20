Что дарить на 23 февраля и 8 марта

Из года в год в преддверии праздников за цветами, духами, техникой, гаджетами и подарочными сертификатами выстраиваются большие очереди. И наверняка многим интересно, как изменились цены на эти товары за год. На этот вопрос ответили эксперты Отделения Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России*.

День защитника Отечества

Цена на носки, популярный подарок для мужчин, за год выросла на 5%. По остальным распространенным категориям подарков динамика цен была гораздо более умеренной. Например, рубашка подорожала на 1,7%, ремень — всего на 0,2%.

Хорошей идеей для подарка мужчине в этом году может стать покупка смартфона или планшета. За год они подешевели на 7,5% и на 1,3% соответственно. Снижение цен на эти товары и некоторые другие виды электронной техники связано с укреплением рубля и слабым спросом на них на фоне сдержанной динамики доходов населения.

В целом же «Индекс 23 февраля», рассчитанный исходя из доли этих товаров в структуре потребления и динамики цен на них, составил -3,3%. То есть в 2020 году мужские подарки обойдутся на 3,3% дешевле, чем год назад.

Женщинам бывает непросто выбрать действительно стоящий подарок для мужчиныФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

8 марта

Международный женский праздник никогда не обходится без цветов. В Саратовской области рост цен на этот символ весны за год составил чуть более 2%. Особо романтичные мужчины могут добавить к цветам мягкую игрушку. К слову, плюшевые друзья за год выросли в цене на 2,6%.

Еще один вариант подарка на 8 марта — парфюмерия и косметика. За год стоимость этих товаров подросла. Например, духи подорожали почти на 3%, тушь для ресниц — почти на 8%, а крем для лица — на 9,3%.

Привлекательным подарком, с точки зрения ценовой динамики, выглядит сковорода с антипригарным покрытием. Она выросла в цене всего на 0,5%. Тем не менее такой подарок может быть небезопасным для дарящего мужчины, и мы не рекомендуем проверять это на себе.

Бытовая техника — незаменимый помощник женщин в домашних делах. За год пылесос, например, подорожал всего на 1,7%, а утюг даже подешевел на 4,5%.

«Индекс 8 марта», рассчитанный по аналогии с «Индексом 23 февраля», в январе 2020 года составил 1,4% в годовом выражении. Несмотря на то, что подарки женщинам обойдутся несколько дороже, чем в прошлом году, рост цен на них не превышает общий показатель инфляции в регионе (в январе -2%).

Не стоит забывать и о подарках, рассчитанных на совместное времяпрепровождение. Например, стоимость билета в кино за год не изменилась, а посещение театра стало дороже на 1,7%. Рост цен на сеанс массажа составил 1,8%. Существенно подорожали занятия в фитнес-клубе — почти на 12%. Это может быть связано с повышением спроса из-за популярности здорового образа жизни среди населения.

Без цветов на 8 марта обычно не обходитсяФото: Мария ЛЕНЦ

Радуйте своих близких по поводу и даже без, ведь самое главное — это внимание! С наступающими праздниками!

* По данным Федеральной службы государственной статистики на январь 2020 года.