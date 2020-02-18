2020-02-18T12:49:36+03:00
Общество

Китайских студентов консерватории в Саратове выпустили из карантина по коронавирусу

Они наблюдались медиками положенные 14 дней
Александр Уриевский
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Консерватория имени Л.В. Собинова в СаратовеКонсерватория имени Л.В. Собинова в СаратовеФото: Александр Уриевский
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Как сообщила «КП-Саратов» руководитель отдела международной деятельности СКГ Наталья Григорьева, всех содержащихся под карантином китайских студентов сегодня выпустят. Им разрешат свободный выход из блока общежития, где они были изолированы на 14 дней, свободное перемещение по городу, а также допустят к учебе.

- Сегодня врачи окончательно оформят справки, что они здоровы, и они приступят к занятиям, — подтвердила Наталья Григорьева.

Как ранее сообщила заместитель главного санитарного врача Саратовской области Надежда Матвеева, студенты консерватории, прибывшие из Китая, здоровы, но были изолированы в отдельном общежитии, в комнатах с магнитными замками. В разное время здесь находилось до 14 человек. Все они прибыли в различные сроки, но не позднее 4 февраля. Сегодня у последних из них истек срок карантина.

Китайских студентов выпустили из временного заточения в Саратове Фото: Артем КИЛЬКИН

Китайских студентов выпустили из временного заточения в СаратовеФото: Артем КИЛЬКИН

Остальным, кто не успел выехать из Китая, официально продлен «отдых» до 1 марта.

Всего в Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова обучаются около 90 студентов из Китая. Часть из них уезжала на каникулы на родину.

В Минздраве региона «КП-Саратов» уточнили, что медики подведомственных министерству учреждений осуществляли помощь в части обследований студентов.

Уже сегодня вечером китайские студенты консерватории смогут прогуляться по проспекту Кирова Фото: Ольга Симонова

Уже сегодня вечером китайские студенты консерватории смогут прогуляться по проспекту КироваФото: Ольга Симонова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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